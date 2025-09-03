Özgür Çelik İl Başkanlığı önünde nöbette: Örgüt burada, halk burada, bütün gece buradayız...

Özgür Çelik mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının ardından İl Başkanlığında kendisine destek olmak için gelen yurttaşlarla nöbet tutuyor.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gece boyu bekleyişlerini sürdüreceklerini belirterek, "Örgüt burada. Halk burada. Bütün gece buradayız. Halkın evi, baba ocağı emin ellerde." dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023’te düzenlenen 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin davada çok tartışmalı ve çok tepki toplayan bir karar verdi.

Kararda CHP’nin 2023 İstanbul İl Kongresi’nde seçilen CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyeleri görevden alındı.

kongrede seçilen il başkanı, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini görevden uzaklaştırdı. Yerlerine Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurul atandı.