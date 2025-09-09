Özgür Çelik esnaf ziyaretinde alkışlarla karşılandı

Yayınlanma:
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik 10 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek Kadıköy mitingi çalışmaları kapsamında Kadıköy Çarşıda esnaf ziyareti yaptı. Çelik vatandaşlar tarafından alkışlarla desteklendi.

CHP "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri kapsamında 10 Eylül Çarşamba günü İstanbul Kadıköy'de yurttaşlarla bir araya gelecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, miting çalışmaları kapsamında Kadıköy'de esnaf ziyareti yaptı. Esnaf ve yurttaşlar çarşıdan geçen Özgür Çelik'i alkışlarla karşıladı.

O anlar Özgür Çelik'in sosyal medya hesabından "İstanbul sokakları bizi iyi bilir" notuyla paylaşıldı. O paylaşımın altına gelen yorumlarda Gürsel Tekin'i etiketleyen kullanıcılar "Aynı sokaktan sen de geçsene" diyerek tepkilerini gösterdiler.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

