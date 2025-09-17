Özgür Çelik: En utanç verici dönemi yaşıyoruz

CHP'li belediyelere yönelik yapılan kısakıcın son halkası Bayrampaşa Belediyesi oldu. 13 Eylül Cumartesi günü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun aralarında olduğu 46 kişi gözaltına alındı.

Nöbetçi hakimlik, Hasan Mutlu dahil 20 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 10 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklinde adli kontrol hükmü uygulandı.

"TÜRKİYE SİYASİ TARİHİNİN EN UTANÇ VERİCİ DÖNEMİNİ YAŞIYORUZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Bayrampaşa'da 30 yılın ardından CHP'ye belediyeyi kazandıran Hasan Mutlu'nun tutuklanmasına tepki gösterdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye siyasi tarihinin en utanç verici dönemini yaşıyoruz. Hasan Mutlu, 30 yıl aradan sonra Bayrampaşa Belediyesini kazanma ve AKP’ye geçmezsen zindana atarız tehditlerine boyun eğmeme suçlarından dolayı tutuklandı. Bayrampaşa halkı bizimledir. Halkımızın iradesi bizimledir. Toplumun ortak vicdanı bizimledir. Son seçimleri kaybeden, bir sonraki seçimleri de kaybedeceği kesin olan azınlık iktidarının zulmüne karşı tüm gücümüzle direnmeye devam edeceğiz. Biz bu mücadeleyi mutlaka kazanacağız."

