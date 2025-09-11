Özgür Çelik: CHP'de kavga yok ceberrut iktidara teslim olanlar var

Özgür Çelik: CHP'de kavga yok ceberrut iktidara teslim olanlar var
İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu ve İBB yöneticilerinin tutuklanması ile başlayan Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitingi bu kez Kadıköy'de gerçekleşti. Yerine kayyum atanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik "CHP'nin iç meselesi" söylemine karşı sert konuştu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yerine atanan kayyuma ilişkin konuştu. Özgür Çelik isim vermeden "CHP'de kavga yoktur. Bir tarafta ceberrut iktidara teslim olmuş birkaç kişi vardır. Bir tarafta bu ceberrut sisteme direnenler vardır." ifadelerini kullandı.

Özgür Çelik şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul bizi 31 Mart'ta sandıklara sahip çıkışımızdan bilir. İstanbul Ekrem Başkanımızla 14 belediye sayısını 26'ya çıkartışımızdan bilir. İstanbul bizi iyi bilir. İstanbul 300 gündür kol kola, omuz omuza verdiğimiz demokrasi, özgürlük direnişimizden bilir. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Türkiye'nin 1'inci partisi olduk. Hep birlikte iktidara yürüyoruz.

Değerli İstanbullular, şunu herkes iyi bilsin. CHP'de kavga yoktur. Bir tarafta ceberrut iktidara teslim olmuş birkaç kişi vardır. Bir tarafta bu ceberrut sisteme direnenler vardır. Gerçek CHP'liler buradadır. Dostlarımız buradadır. Biriz, beraberiz, kenetlendik. Hep birlikte iktidara yürüyoruz. Türkiye'de sandığı sembolik hale getirmeye çalışanlar var. Bu mücadele bir avuç oligarkla milletin mücadelesidir. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın adalet, yaşasın tam bağımsız Türkiye!"


