Özel'e saldıran Tengioğlu serbest kalınca 5 soru sordu: Bakan Tunç'un tek cümlelik yanıtını açıkladı

Özel'e saldıran Tengioğlu serbest kalınca 5 soru sordu: Bakan Tunç'un tek cümlelik yanıtını açıkladı
Yayınlanma:
Deniz Zeyrek, Özgür Özel'e saldıran Tengioğlu serbest kalınca 5 soru sordu. Saldırganın ifadesindeki 2 kritik noktaya işaret eden Zeyrek, "Türkiye’de adaletin ne hale geldiğini evlat katili Tengioğlu hepimizden iyi anlamış" diyerek tepki gösterirken sorduğu sorulara Bakan Tunç'un vereceği tek cümlelik yanıtını açıkladı.

Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni çıkışında CHP lideri Özgür Özel’e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun yargılandığı davada tahliye kararı çıktı.

Tahliye kararı tepkilere neden olurken Özel'in avukatı Sedat Aslantaş, Tengioğlu'nun daha önce 2 çocuğunu öldürdüğünü söz konusu davanın infazının tamamlanmadığını belirterek "Tahliyesini beklemiyorduk" açıklamasında bulundu.

Gazeteci Deniz Zeyrek de beklenmeyen tahliye kararına tepki gösterirken "Türkiye’de adaletin ne hale geldiğini evlat katili Tengioğlu hepimizden iyi anlamış" diyerek Tengioğlu'nun ifadesindeki kritik 2 detayı vurgulayarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sorular yöneltti.

ÖZEL'E SALDIRAN TENGİOĞLU SERBEST KALINCA 5 SORU SORDU

Çocuklarını öldürdükten sonra Tengioğlu’nun şartlı tahliye ile serbest kaldığı halde birçok suç işlemesine karşın hala dışarıda olmasını eleştiren Zeyrek, Özgür Özel’e saldırı davasındaki savunmasına ve o savunmayla bir kez daha serbest kalmasına dikkat çekti.

zele-saldiran-tengioglu-serbest-kalinca-5-soru-sordu-bakan-tuncun-tek-cumlelik-yanitini-acikladi-4.jpg

Tengioğlu'nun 'aramızda olmasının' Türkiye’de adaletin geldiği vahim noktayı bütün çıplaklığıyla gösterdiğin i ifade eden Zeyrek, "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç diyor ki eğer Tengioğlu için 2005’ten sonraki yeni mevzuat geçerli olsaydı en az 36 yıl yatardı. Ancak 2004’te suç işlediğinden ve eski mevzuat geçerli olduğundan sadece 16 yıl yatmış" dedi.

Özel'in avukatı gibi şartlı tahliyeyi beklenmedik bulan Zeyrek, "Şartlı tahliyeyle salınanlar dışarıda suç işlediklerinde tahliyelerini yakıp eski suçlarını içeride çekmeye devam etmiyorlar mı?" dedi.

zele-saldiran-tengioglu-serbest-kalinca-5-soru-sordu-bakan-tuncun-tek-cumlelik-yanitini-acikladi-3.jpg

5 ayda tahliyeye avukat da şaşırdı '2 çocuğunu öldürmüştü'5 ayda tahliyeye avukat da şaşırdı '2 çocuğunu öldürmüştü'

Tengioğlu'nun ifadesinde "bir polis annesinin feryadı" ve "güya Özgür Özel'in ‘sana dünyayı dar ederim’ sözleriyle Erdoğan’a tehditvari mesaj vermesiyle" bir anda tepki gösterdiğini iddia ettiğini ve saldırısının “haklı gerekçelerle” olduğu konusunda hâkimi etkilemeye çabaladığına dikkat çeken Zeyrek, Bakan Tunç'a şu soruları sordu:

1) “Polis annesinin feryadı”, “Cumhurbaşkanımıza tehditvari konuşmalar” gibi uydurulmuş gerekçeler ne zamandan bu yana her saldırı ve saldırgan için hafifletici neden sayılıyor?

2) Bu kadar çok sabıkası olan Tengioğlu, size ya da kabinenizden başka bir bakana öyle bir yumruk vursaydı 149 günde aramıza dönebilir miydi?

3) Hiçbir sabıkası olmayan, hiçbir şiddet geçmişi olmayan, kamuoyunun yakından tanıdığı, fikirlerini açıklamak dışında hiçbir eylemi olmayan gazeteci Fatih Altaylı, tehdit suçunun unsurları zerre kadar oluşmadığı halde tehdit suçu işlediği iddiasıyla 100 günü aşkın bir süredir Silivri’de tutukluyken, tehdit aşamasını geçip işi saldırıya döken, üstelik Anamuhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Özel’e saldıran evlat katili, suç makinası biri nasıl oluyor da bu kadar hızlı aramıza dönüyor?

4) Bu durum, bir hukukçu olarak sizin vicdanınızı yaralamıyor mu?

5) Bu durumu kendinize izah edebiliyor musunuz?

zele-saldiran-tengioglu-serbest-kalinca-5-soru-sordu-bakan-tuncun-tek-cumlelik-yanitini-acikladi-5.jpg

BAKAN TUNÇ'UN TEK CÜMLELİK YANITINI AÇIKLADI

Bakan Tunç'un 5 soruya muhtemel yanıtını tek cümle ile yine kendisi veren Zeyrek, tartışmalara neden olan CHP'ye yönelik soruşturma ve tutuklamalara alınan yanıtı hatırlattı.

Zeyrek yanıt olarak şunları yazdı:

Bakan Tunç’un muhtemel cevaplarını kestirmek zor değil.

Onun için her sonucun basit izahı da vardır muhakkak.

Ancak yapacağı izahat, en az “Türkiye bir hukuk devletidir” açıklamaları gibi gerçekten uzak olacaktır.

Zira bu yaşananları bir hukuk devletinde hiç kimse izah edemez!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Faizsiz kredi fırtınası: Bankalardan 90 bin TL’ye kadar destek!
Güllü'nün ölmeden önceki görüntülerinin tamamı ortaya çıktı!
Kanal İstanbul rantı jet hızıyla sürüyor! 2 haftada 10 milyarlık konut ihalesi
Türkiye
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
Erdoğan'ın ilk 45 KAAN'ın yerli ve milli olmadığından haberi yokmuş: Cem Küçük açıkladı
Erdoğan'ın ilk 45 KAAN'ın yerli ve milli olmadığından haberi yokmuş: Cem Küçük açıkladı
Hamallarla iş yeri sahipleri tekme tokat birbirine girdi
Hamallarla iş yeri sahipleri tekme tokat birbirine girdi