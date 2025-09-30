Özel'e saldıran Tengioğlu serbest kalınca 5 soru sordu: Bakan Tunç'un tek cümlelik yanıtını açıkladı

Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni çıkışında CHP lideri Özgür Özel’e yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun yargılandığı davada tahliye kararı çıktı.

Tahliye kararı tepkilere neden olurken Özel'in avukatı Sedat Aslantaş, Tengioğlu'nun daha önce 2 çocuğunu öldürdüğünü söz konusu davanın infazının tamamlanmadığını belirterek "Tahliyesini beklemiyorduk" açıklamasında bulundu.

Gazeteci Deniz Zeyrek de beklenmeyen tahliye kararına tepki gösterirken "Türkiye’de adaletin ne hale geldiğini evlat katili Tengioğlu hepimizden iyi anlamış" diyerek Tengioğlu'nun ifadesindeki kritik 2 detayı vurgulayarak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sorular yöneltti.

ÖZEL'E SALDIRAN TENGİOĞLU SERBEST KALINCA 5 SORU SORDU

Çocuklarını öldürdükten sonra Tengioğlu’nun şartlı tahliye ile serbest kaldığı halde birçok suç işlemesine karşın hala dışarıda olmasını eleştiren Zeyrek, Özgür Özel’e saldırı davasındaki savunmasına ve o savunmayla bir kez daha serbest kalmasına dikkat çekti.

Tengioğlu'nun 'aramızda olmasının' Türkiye’de adaletin geldiği vahim noktayı bütün çıplaklığıyla gösterdiğin i ifade eden Zeyrek, "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç diyor ki eğer Tengioğlu için 2005’ten sonraki yeni mevzuat geçerli olsaydı en az 36 yıl yatardı. Ancak 2004’te suç işlediğinden ve eski mevzuat geçerli olduğundan sadece 16 yıl yatmış" dedi.

Özel'in avukatı gibi şartlı tahliyeyi beklenmedik bulan Zeyrek, "Şartlı tahliyeyle salınanlar dışarıda suç işlediklerinde tahliyelerini yakıp eski suçlarını içeride çekmeye devam etmiyorlar mı?" dedi.

5 ayda tahliyeye avukat da şaşırdı '2 çocuğunu öldürmüştü'

Tengioğlu'nun ifadesinde "bir polis annesinin feryadı" ve "güya Özgür Özel'in ‘sana dünyayı dar ederim’ sözleriyle Erdoğan’a tehditvari mesaj vermesiyle" bir anda tepki gösterdiğini iddia ettiğini ve saldırısının “haklı gerekçelerle” olduğu konusunda hâkimi etkilemeye çabaladığına dikkat çeken Zeyrek, Bakan Tunç'a şu soruları sordu:

1) “Polis annesinin feryadı”, “Cumhurbaşkanımıza tehditvari konuşmalar” gibi uydurulmuş gerekçeler ne zamandan bu yana her saldırı ve saldırgan için hafifletici neden sayılıyor? 2) Bu kadar çok sabıkası olan Tengioğlu, size ya da kabinenizden başka bir bakana öyle bir yumruk vursaydı 149 günde aramıza dönebilir miydi? 3) Hiçbir sabıkası olmayan, hiçbir şiddet geçmişi olmayan, kamuoyunun yakından tanıdığı, fikirlerini açıklamak dışında hiçbir eylemi olmayan gazeteci Fatih Altaylı, tehdit suçunun unsurları zerre kadar oluşmadığı halde tehdit suçu işlediği iddiasıyla 100 günü aşkın bir süredir Silivri’de tutukluyken, tehdit aşamasını geçip işi saldırıya döken, üstelik Anamuhalefet Partisi CHP’nin Genel Başkanı Özel’e saldıran evlat katili, suç makinası biri nasıl oluyor da bu kadar hızlı aramıza dönüyor? 4) Bu durum, bir hukukçu olarak sizin vicdanınızı yaralamıyor mu? 5) Bu durumu kendinize izah edebiliyor musunuz?

BAKAN TUNÇ'UN TEK CÜMLELİK YANITINI AÇIKLADI

Bakan Tunç'un 5 soruya muhtemel yanıtını tek cümle ile yine kendisi veren Zeyrek, tartışmalara neden olan CHP'ye yönelik soruşturma ve tutuklamalara alınan yanıtı hatırlattı.

Zeyrek yanıt olarak şunları yazdı: