Özel Yetenek Sınavı tercih işlemleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) kapsamında Spor Bilimleri fakültelerine giriş için düzenlenen Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih işlemlerinin başladığını açıkladı.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercih süreci 18 Eylül 2025 saat 23.59’a kadar devam edecek. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden tercihlerini yapabilecek.

Yerleştirme işlemleri, 2025-ÖZYES Başvuru ve Tercih Kılavuzu’nda yer alan esas ve kurallar çerçevesinde gerçekleştirilecek. ÖSYM, adayların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Özel yetenek sınavları, Spor Bilimleri fakülteleri başta olmak üzere beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük, rekreasyon ve benzeri programlara öğrenci alımlarında büyük önem taşıyor. Bu kapsamda yapılan yerleştirmelerde adayların hem YKS başarıları hem de özel yetenek sınavındaki performansları dikkate alınıyor.

