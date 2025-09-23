Özel kreşte şiddet olayına ailelerden suç duyurusu

Özel kreşte şiddet olayına ailelerden suç duyurusu
Diyarbakır’daki özel bir kreşte çocukları şiddete uğrayan aileler, suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır’da özel bir kreşte çocukların şiddete uğradığı iddiaları gündeme geldi. Kamuoyunda büyük tepki çeken olayın ardından çocukları şiddete maruz kalan aileler ve Diyarbakır Özel Kreşler Derneği üyeleri, Diyarbakır Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

O kreşe çocuklarını gönderen aileler adına konuşan Cihan Güneri, "Kimsenin hiçbir gerekçeyle çocuklara şiddet uygulamasına izin vermeyeceğiz ve hukuki olarak da bu davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.

Diyarbakır Özel Kreşler Derneği Yöneticisi Ercan Kıratlı da şunları kaydetti:

"Diyarbakır'da bir kreşte meydana gelen ve hepimizi derinden yaralayan şiddet olayı yalnızca çocuklarımızın değil tüm toplumun vicdanını kapanmaz bir iz bırakmıştır. Çocuklarımız hayatın en masum ve en korumaya muhtaç varlıklarıdır. Onlara gösterilecek sevgi, şefkat ve anlayış hem ailelerimizin hem eğitimcilerin hem de toplumun ortak sorumluluğudur. Bu nedenle yaşanan olay, hepimizin yüreğine ağır bir darbe vurmuştur.

Öncelikle kamuoyunun bilmesini isteriz ki söz konusu şiddet olayının yaşandığı kreş Diyarbakır Özel Kreşler Derneği üyesi değildir ve derneğimizle hiçbir bağı bulunmamaktadır. Bu önemli ayrımı özellikle vurgulamak isteriz. Derneğimiz çatısı altında faaliyet gösteren tüm kreşler yıllardır güvenlik kreş ilkesiyle çalışmakta, çocuklarımızın emniyetini ve mutluluğunu en üst düzeyde korumak için titizlikle denetlemeler yapılmaktadır."

Açıklamaların ardından aileler, Diyarbakır Adliyesi’ne giderek kreş yöneticileri ve personeli hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

