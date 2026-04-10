Özel kreşte 2.5 yaşındaki çocuğa darp iddiaları bir kenti salladı!

Bursa Gemlik'teki özel bir kreşte henüz 2.5 yaşındaki bir çocuğun uyku saatinde başka bir öğrenci tarafından darp edildiği iddiası kentte tepkilere neden oldu. Aile, yaşanan durumun kendilerine bildirilmediğini ve olayla ilgili ihmali bulunan kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılması için savcılığa başvurdu.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Umurbey'de bir kreşte 2.5 yaşındaki bir çocuğun darp edildiği iddia edildi. İddialara göre uyku saatindeki çocuk bir başka çocuk tarafından darp edildi. Ancak bu durum kreş yönetimi tarafından aileye bildirilmedi.

ÇOCUKLARINI ALIRKEN GÖRDÜLER

Çocuklarını kreşe emanet eden aile, yaşanan durumu çocuklarını kreşten alırken yüzündeki yara izlerinden anladı. Çocuklarının yüzünü yara içerisinde gören aile darp raporu aldı. Deerajans'ta yer alan bilgilere göre aile konuyu savcılığa taşıdı.

Savcılık tarafından darp iddialarının ardından soruşturma başlatılırken aile olayın tüm yönleri ile aydınlatılmasını ve olayda ihmali bulunan kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran haberin ardından vatandaşların tepkileri de çığ gibi geldi. O yorumlardan bazıları şu şekilde:

"Çocuklar öğlen saati uyuyorlar akşama kadar böyle bir olayı nasıl bildirilmez aileye? Kılıf mı hazırladınız o kadar saat. Demek ki eğitimci değil işletmeciymişsiniz dediğiniz gibi . Bu duyulan kaçıncı olayınız."

"2 yaşındaki bir çocuk bu hale gelene kadar neredeydiniz? Bu nasıl bir denetimsizlik, nasıl bir vurdumduymazlık! Bir anne olarak bunu görmek içimi parçaladı. O çocuk sizin sorumluluğunuzdaydı. Bu yaşta bir çocuğun bu şekilde zarar görmesi ‘anlık’ bir durum değil, açık bir ihmal ve sorumsuzluk örneğidir. Çocukları koruyamayan bir kurumun varlık sebebi nedir?????"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı