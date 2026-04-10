Özel kreşte 2.5 yaşındaki çocuğa darp iddiaları bir kenti salladı!

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Umurbey'de bir kreşte 2.5 yaşındaki bir çocuğun darp edildiği iddia edildi. İddialara göre uyku saatindeki çocuk bir başka çocuk tarafından darp edildi. Ancak bu durum kreş yönetimi tarafından aileye bildirilmedi.

ÇOCUKLARINI ALIRKEN GÖRDÜLER

Çocuklarını kreşe emanet eden aile, yaşanan durumu çocuklarını kreşten alırken yüzündeki yara izlerinden anladı. Çocuklarının yüzünü yara içerisinde gören aile darp raporu aldı. Deerajans'ta yer alan bilgilere göre aile konuyu savcılığa taşıdı.

Savcılık tarafından darp iddialarının ardından soruşturma başlatılırken aile olayın tüm yönleri ile aydınlatılmasını ve olayda ihmali bulunan kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını talep etti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran haberin ardından vatandaşların tepkileri de çığ gibi geldi. O yorumlardan bazıları şu şekilde:

"Çocuklar öğlen saati uyuyorlar akşama kadar böyle bir olayı nasıl bildirilmez aileye? Kılıf mı hazırladınız o kadar saat. Demek ki eğitimci değil işletmeciymişsiniz dediğiniz gibi . Bu duyulan kaçıncı olayınız."