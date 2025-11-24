Özel hastanede doğum yapan 20 yaşındaki kadın enfeksiyondan öldü

Yayınlanma:
Hatay'da bir özel hastanede doğum yaptıktan sonra enfeksiyon geçiren Sevda Açıkel, 20 yaşında hayatını kaybetti.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Sevda Açıkel, 29 Eylül’de özel bir hastanede doğum yaptı. Erkek bebeğini dünyaya getirdikten sonra taburcu edilerek evine dönen Açıkel, 10 Kasım’da aniden fenalaştı.

13 GÜN SONRA VEFAT ETTİ

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Açıkel’e enfeksiyon tanısı kondu. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

dogumdan-sonra-taburcu-edilen-sevda-fena-1030930-305839.jpg

Açıkel, 23 Kasım’da Tekebaşı Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi ve yakınları katıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

