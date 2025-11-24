Özel hastanede doğum yapan 20 yaşındaki kadın enfeksiyondan öldü

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Sevda Açıkel, 29 Eylül’de özel bir hastanede doğum yaptı. Erkek bebeğini dünyaya getirdikten sonra taburcu edilerek evine dönen Açıkel, 10 Kasım’da aniden fenalaştı.

13 GÜN SONRA VEFAT ETTİ

Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Açıkel’e enfeksiyon tanısı kondu. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Açıkel, 23 Kasım’da Tekebaşı Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye ailesi ve yakınları katıldı.