Özel hastanede dehşet olay! Hemşire kendisine tükürdüğü gerekçesiyle hastasını iğneyle öldürdü

Gaziantep’te 3 yıl önce trafik kazası geçiren 27 yaşındaki Abdurrezzak Baysal, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dizinden yaralanan ve genel sağlık durumu iyi olan Baysal, bir süre sonra yoğun bakım servisine sevk edildi. Fakat Baysal, yoğun bakım servisindeyken şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Baysal’ın ailesinin yaptığı suç duyurusunun ardından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

HEMŞİRENİN BAŞKA HASTANIN İLACINI ENJEKTE ETMİŞ!

Yapılan soruşturma sonucunda, hastanede görevli bir hemşirenin, doktor talimatı olmadan başka bir hastaya ait kas gevşetici ilacı Baysal'a enjekte ettiği açığa çıktı. Yaşanan şüpheli ölüm üzerine Abdurrezzak Baysal için otopsi istendi.

Sabah'ın haberine göre, Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda, Baysal'ın ölümüne enjekte edilen ilacın neden olduğu kesinleşti. Kas gevşetici ilacı, doktorun talimatı olmadan enjekte eden ve hastanın ölümüne sebep olan görevli hemşireler Aslı Ersoy ve Mustafa Çelik hakkında dava açıldı.

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, geçtiğimiz gün görülen duruşmada, olay anına tanık olan hasta bakıcı Semihat Ö. dinlendi. Semihat Ö., verdiği ifadede, "Yoğun bakıma girdiğimizde Aslı hemşire ile maktul arasında bir tartışma yaşanıyordu. Maktul, Aslı hemşireye tükürünce, hemşire sinirlenip hastanın ağzını pike ile kapattı. Aslı hemşire, 'Ben sana ne yapacağımı bilirim şimdi' dedi. Daha sonra oradaki başka bir hastanın entübe ilacından 2 cc alarak 'Mustafa, Baysal'a bunu yap' dedi." ifadelerini kullandı.

Tanık, ilacın verilmesinden yaklaşık beş-altı dakika sonra hastanın fenalaştığını ifade ederek "45 dakika boyunca Aslı hemşire ile Mustafa hastaya müdahale etti. Aralarında 'eks oldu' (öldü) diye konuştular" sözlerini sarf etti.

“SABAH EVİNE GETİRECEKTİK, BİZE TABUTUNU VERDİLER”

Baysal’ın kardeşi İpek Baysal, adalet çağrısında bulundu ve kardeşinin sadece dizinde kırık olduğunu ve bunun dışında sağlıklı olduğunu belirterek "Abim trafik kazası geçirmişti. Sadece dizinde kırık vardı, onun dışında sağlıklıydı. 10 gün boyunca yoğun bakımda kaldı, daha sonra normal servise alındı. Her şey yolundaydı. O gece 04.00'te hastaneden aradılar ve 'Abiniz kalp krizi geçirdi, vefat etti' dediler. Şok olduk, inanamadık. Sabah evine getirecektik, bize tabutunu verdiler. Adalet istiyoruz." ifadelerini kullandı.

DAVA ERTELENDİ!

Mahkeme, gelen Adli Tıp raporuna ek olarak, ölümün enjeksiyondan olduğuna ilişkin raporun tam olarak gelmesi için davayı 3 Aralık'a erteledi.





