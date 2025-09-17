Özel hastanede korkunç ihmal iddiası: Safra kesesi ameliyatı can aldı!

Ankara'da 23 yaşındaki kreş öğretmeni Kevser Çuhadar'ın özel hastanede safra kesesi ameliyatı olduktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine aile, doktor hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay Polatlı ilçesinde yaşandı. Kreş öğretmeni Kevser Çuhadar, safra kesesindeki taşı aldırmak için 3 Eylül'de ilçedeki özel hastanede ameliyat oldu.

Hastanede skandal: Uygulanmayan tedavileri yapılmış gibi göstermiş

Ancak, ameliyattan sonra Çuhadar'ın nabzı ve tansiyonu normale dönmeyince genç kadın ertesi gün bir ameliyat daha geçirdi. Durumu ağırlaşan Çuhadar, 7 Eylül'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yolda 7 kez kalbi duran Çuhadar, Bilkent Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Geçen yıl evlenen ve 2 aylık bir bebeği olan Kevser Çuhadar'ın ailesi, ameliyatı yapan Doktor A.Y. hakkında ihmali olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Kevser Çuhadar'ın annesi Durhanım Çetinkaya, yaşananları şöyle anlattı:

"Safra kesesinde taş vardı. 15 gün önce de sancı gelmiş. Hastaneye gitti; orada, 'taş var' demişler. İşe başlayacaktı, 'beklemeyim' dedi. 3-4 aydır doğum iznindeydi ve ekimde işe başlayacaktı.

Çok basit bir ameliyat diye gitti; ameliyata aldılar, çıkmasını bekliyorduk ama çıkamadı ameliyattan. 'Tansiyonu düşmüş' dediler. 45 dakikalık ameliyat 2 saat sürdü.

Kevser‘i getirdiler, hiç gözünü açamadı. 'Kan değerleri düşmeye başladı' dediler. Doktora sorduk, 'Hocam çocuğun neyi var' dedik. 'Herhalde göbekte ufak bir kesik mi yaptım, ne yaptım. Damarda muhakkak kanama var' dedi. Öyle geçiştirdi bizi. O gece çocuğum hiç ayılmadı. Doktor tomografi istemiş. Ondan sonra doktor, 'Ben bir şey göremedim, açık ameliyat yapacağım' dedi.

Biz, 'Hocam, Ankara'ya götürelim' dedik. O da, 'Ankara'ya götürürseniz tehlikeli olur, iç kanaması var, ben Ankara'dan bir doktor arkadaşı çağıracağım' dedi.

Bizi inandırdılar, ameliyata aldı. Çocuğum ameliyattan 3 saatte çıktı. 'Bağırsağı iki yerden delmişim, ben onu çok güzel bir şekilde dezenfekte ettim, diktim, hiçbir şeyi kalmadı.

Yarın Kevser ayağa kalkar, hatta 2-3 saat sonra' dedi. Akşam oldu Kevser hala kendinde değil; 'Anne ben ölecek miyim' dedi. Sonra doktor geldi, sakin bir şekilde 'Gerekeni yapıyorum' dedi. Ondan sonra benim çocuğum ona, 'Ben ölecek miyim?' dedi. Doktor durdu durdu, 'Allah rahmet eylesin deriz sana' dedi.

Bunu diyen doktor. Ah kameralar olsa da şahit olsa ama odalarda kamera yok. Çocuğun dudakları morardı, tırnakları morardı.

Attılar ambulansa, yolda bozulmuş ambulans. Şehir hastanesinden ambulans istemişler. 7 sefer kalbi durmuş 8'incide dayanamadı. Bugün hastaneyi aradım, 'Doktor göreve başladı mı' dedim, 'başladı' dediler. Elim ayağım titredi, çok kötü oldum. Gül gibi yavrumu benim elimden aldı"