Özel halk otobüsü cayır cayır yandı!

Yayınlanma:
Düzce’de motor kısmından alev alan özel halk otobüsü, yangında kullanılamaz hale geldi.

Elde edilen bilgilere göre, Aziziye Mahallesi Yeni Pazaryeri mevkisinde sabah saatlerinde, B.D. idaresindeki Düzce Belediyesi denetimli özel halk otobüsü, motor kısmından alev aldı.

ŞOFÖR ARACI DURDURDU

Durumu fark eden şoför, içinde yolcu bulunmayan aracı durdurdu. Alevlere ilk müdahaleyi, çevredekiler ve diğer sürücüler yangın tüpleriyle yaptı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Daha sonra ihbarla olay yerine sevk edilen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü. Yangında, araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak:DHA

