İş yeri ve otomobil kundaklanmıştı: Saldırının arkasından kiracı ve avukat çıktı

Gaziantep’te M.D.'ye ait iş yeri ve araç, molotofkokteyli atılarak kundaklandı. Olayın ardın başlatılan soruşturmada kundaklamayı gerçekleştirenlerin D.Y., H.M.Ö., H.Y., azmettiren kişinin M.D.'nin kiracısı T.P. ve onun avukatı O.Ç. olduğu belirlendi.

Şüphelilerin dördü tutuklanırken, avukat O.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İŞYERİ VE ARACI KUNDAKLANDI

Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde M.D.‘ye ait bir araç ve iş yeri kimliği belirsiz 3 şüpheli tarafından molotofkokteyli atılarak kundaklandı. İş yeri ve aracında hasar oluşan M.D., polise giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kundaklama anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

AZMETTİRİCİLER KİRACISI VE AVUKATI ÇIKTI

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin D.Y. , H.M.Ö. , H.Y. , olduğunu tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adresi belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyon ile yakalanırken, soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelileri azmettirdiği belirlenen M.D.‘nin kiracısı T.P. ile onun avukatı O.Ç.'yi de gözaltına aldı.

Ankara'da muhtar ve oğluna ait 4 araç kundaklandı

4 KİŞİ TUTUKLANDI O.Ç. SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y., H.M.Ö , H.Y. , ile T.P., çıkarıldığı mahkemece tutulandı. Avukat O.Ç. ise, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.