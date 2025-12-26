CHP'li Başarır eleştirdi TÜİK dava açtı! Mahkeme'den tokat gibi karar: Gizlilik gerekçesi kamu yararıyla bağdaşmıyor

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 3 Temmuz'da TÜİK’in açıkladığı enflasyon verilerini eleştirmiş, “TÜİK bir oran açıklıyor ve onun açıkladığı oranla emekli aylıklarına yüzde 16,67 zam yapılıyor. Oysa ENAG’ın oranlarını esas alsaydık, yüzde 26,67 olacaktı. Aradaki farkı TÜİK çaldı. Emeklinin cebinden aldı. TÜİK’in hiçbir önemi yok, yırtıp atın onun verilerini. TÜİK bir insanlık suçu işliyor” ifadelerini kullanmıştı.

BAŞARIR ELEŞTİRDİ: TÜİK DAVA AÇTI

Başarır'ın bu sözleri üzerine TÜİK, Başarır'a 15 bin liralık tazminat davası açtı.

Mahkeme, 20.11.2025 tarihli ön inceleme duruşmasında TÜİK’e, verilerinde hangi kalemlerin esas alındığı, ne oranda etki ettiği ve kamuoyu ile paylaşılıp paylaşılmadığı konusunda beyanda bulunmak üzere bir süre vermişti.

"KAMU YARARI İLE BAĞDAŞMIYOR"

Davanın bugün görülen duruşmasında ise, bazı verilerin yayınlandığı ancak bazı kalemlerin gizlilik taşıması sebebiyle açıklanmadığı belirtildi.

Hakimin enflasyonun belirlenmesinde fiyat artışlarının açıklanmasının ne gibi gizlilik taşıdığını sorması üzerine TÜİK avukatı, "Gizlilik olduğunu bildirdiğimiz kalemler başka konulardadır" dedi.

Mahkeme, enflasyon gibi toplumun tamamını ilgilendiren bir konuda gizlilik gerekçesinin kamu yararıyla bağdaşmadığına hükmetti ve davanın reddine karar verdi.

BAŞARIR'DAN AÇIKLAMA

Mahkemenin kararının ardından Başarır, şunları söyledi: