TÜİK Türkiye'nin gelir tablosunu açıkladı: Zenginlerin hali yürek burktu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait "Gelir Dağılımı İstatistikleri" sonuçlarını açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre, hanehalkı kullanılabilir gelirleri üzerinden hesaplanan gelir dağılımı oranları belli oldu.

EN ÜST GRUBUN PAYI YÜZDE 48 OLDU

Verilere göre, Türkiye’de en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay, bir önceki yıla göre 0,1 puan azalarak yüzde 48 olarak kayıtlara geçti. Buna karşılık, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay 0,1 puanlık artışla yüzde 6,4 seviyesinde gerçekleşti. En yüksek gelirli yüzde 10’luk grubun payı ile en düşük yüzde 10’luk grubun payı arasındaki fark (P90/P10 oranı) ise 12,9 kat oldu.

GİNİ KATSAYISI 0,410 OLARAK HESAPLANDI

Gelir eşitsizliğini ölçen Gini katsayısı, 0,003 puanlık azalışla 0,410 seviyesine geriledi.

Eyvah Türkiye ekonomisi büyüyecek! Daha fazla borç, ucuz iş gücü, gelir adaletsizliği...

Sosyal transferler hariç tutulduğunda katsayı 0,473 olurken; emekli, dul ve yetim aylıkları dahil edildiğinde bu oran 0,420 olarak ölçüldü. Brüt gelir üzerinden yapılan hesaplamalarda ise Gini katsayısı 0,422 olarak belirlendi.

TOPLUMUN GELİR GRUPLARI ARASINDAKİ FARK

En yüksek gelir elde eden yüzde 20’lik grubun payının, en düşük gelirli yüzde 20’lik grubun payına oranı (P80/P20) bir önceki yıla göre 0,2 puan azalarak 7,5 seviyesine indi. Kullanılabilir fert geliri hesaplamalarında hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınan eş değer hanehalkı kriterleri kullanıldı.

Bu veriler, gelir dağılımında yıllık bazda yaşanan 0,1 puanlık değişimin, toplumdaki yapısal eşitsizliği gidermediğini gösteriyor.

DİSK 'Gelirde ve vergide adalet' için Ankara'ya yürüyor

Gelirin yüzde 48’inin azınlık bir grubun elinde toplanması, ekonomik büyümeden elde edilen kazancın toplumun genelinden ziyade sınırlı bir kesimde yoğunlaştığını ortaya koyuyor.

Gini katsayısındaki binde üçlük düşüşe rağmen Türkiye, Avrupa ve OECD ortalamalarına göre gelir adaletsizliğinin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer almaya devam ediyor.