Başörtüsü taktığı için tutuklanmıştı: Murat Övüç Tekirdağ'a sevk edildi
Başörtülü videosunun ardından 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderilen Murat Övüç, Tekirdağ'daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

BAŞÖRTÜLÜ VİDEOSU NEDENİYLE TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, başörtüsü takarak video paylaşan sanal medya ünlüsü Murat Övüç hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Övüç, emniyetteki işlemlerinin ardından geçen cumartesi günü adliyeye sevk edildi.

Çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'halkı kin ve tahrik' suçlamasıyla tutuklanan Övüç, Metris Cezaevi'ne gönderildi.

VİDEONUN 3 YIL ÖNCEYE AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tutuklanmasına konu olan video hakkında dün bir açıklama yapan Övüç, videonun 3 yıl önceye ait olduğunu söyledi.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Murat Övüç şunlara yer verdi:

  • "Allah aşkına yeter, Allah rızası için yeter. Normal davranıyoruz, smokinle çıkıyoruz. 3 yıl önceki paylaşımım gündeme getiriliyor. Ayıptır ya. Artık yeter!"

Murat Övüç, Ocak 2025'te aynı suçlama ile gözaltına alınıp adli kontrol ile de serbest bırakılmıştı.

MURAT ÖVÜÇ TEKİRDAĞ'A NAKLEDİLDİ

Övüç, bugün saat 20.00 sıralarında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

Jandarma aracı ile getirilen Övüç, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak:DHA

