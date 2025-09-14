Özel CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan kayyum kararındaki detayı açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milyonlarca kişinin katılımıyla gerçekleşen Tandoğan Meydanı mitinginde önemli açıklamalarda bulundu. Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması kararını veren hakimin avukatlık döneminde AKP rozeti taşıdığını söyledi.

Ankara'da dün partisinin düzenlediği mitingde konuşan Özel, şu bilgileri verdi:

"İstanbul İl Başkanlığımızın binasına dava açtılar. Kongresine dava açtılar. İl Başkanımız Özgür Çelik’e dava açtılar. Kapıda kedimiz var Şanslı, onu da veterinerlik ettiler ama İstanbul İl Başkanlığımızı teslim alamadılar, Özgür Çelik’e baş eğdiremediler, teslim alamadılar. Her fırsatta bir meczup bulup bir yalancı bulup, bir iftirayla partimize saldırdılar. Asliye hukuk mahkemelerinin sayın hakimleri, İstanbul’dakiler, kanun açık, görevsizlik kararı verdiler, Ankara’ya yolladılar. Buraya açılanlar, oradan gelenler birleştiler. Buradaki mahkemeler normal sürecinde işledi. Tedbir talepleri, yani kayyum, bütün mahkemeler reddetti. Dediler ki ‘Seçimle gelene kayyum olmaz. Baştan tedbir olmaz’ ama nihayet dokuzu kapıdan kovulanlar maalesef 10’uncusunu buldular. İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesinde birini buldular. Kim o biri? Kim o biri söyleyeyim.

5 yıl boyunca eşi İBB AKP’deyken avukat olarak çalışan, kendisi AK Parti referansıyla Karayolları Genel Müdürlüğü’nün avukatlığına giren, Ulaştırma Bakanlığının davalarını alan, AKP rozeti taşıyan birisi. Açılan sınavlara girdiler. İkisi birden sınavı da mülakatı da geçti. Karı-koca hakim oldular. Avukatlar avukatlıktan hakimliğe geçerse, 5 yıl o ilde görev yapmazlar. Hemen İstanbul Gaziosmanpaşa’ya atandılar. 3-4 yıl orada durup sonra Malkara’ya gittiler, üçüncü bölge olacak Malkara’da en az dört yıl durması gerekirken hemen İstanbul’a geri getirildiler. Uygun mahkemeye yerleştirildiler. Nisan’da belli oldu, Ağustos sonunda nöbetçi mahkeme 45’inci Asliye Hukuk oldu. Onun gününü beklediler. Talimatı almış bir avukat, gününde başvurdu. Talimatı almış mahkeme, normalde o davayı Ankara’ya gönderecekken orada kabul etti. Adli tatil dönüşü ilk gün işlemini yaptı ve İstanbul İl Başkanlığına kayyum atadılar.

Şimdi Recep Tayyip Erdoğan, ‘Şikayetçi CHP’li, şikayet edilen CHP’li, benim ne ilgim var’ diyor ya söyleyelim. Şikayeti hazırlayan senin adliye koridorlarındaki ak toroslar çeten, hazırlığı yapan yargı kolları başkanın, bulduğunuz işbirlikçi mahkeme eski üyen, atadığınız kayyum heyetini valilik emriyle, polis eliyle baba evine sokmaya çalışıyorsunuz. Biz kimseyi sokağa çağırmadık. Biz herkesi baba evine sahip çıkmaya çağırdık."