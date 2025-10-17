Özdağ'ın 'Milliyetçi Cephe' ittifakına İYİ Parti'lilerden yanıt geldi

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Milliyetçi Kongre Derneği'nin kongresinde bir araya geldi.

Ümit Özdağ, "Herhalde Devlet Bahçeli ile Abdullah Öcalan’ın birbirlerine övgüler düzerek kol kola girmiş oldukları bir siyasi ortamda biz de Müsavat Başkan’la birlikte kahve içeriz" dedi. Dervişoğlu ise Özdağ'ın çağrısına "Biz zaten hiç ayrılmadık. Dünden bugüne biriz, beraberiz" yanıtını verdi.

Liderlerin açıklamalarının ardından Halk TV'de ittifaka ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nazif Okumuş, "Bu sadece siyasi bir seçim ittifakı. Milliyetçilerin bir araya koyup irade birlikteliğini yansıtması" diyerek 'Milliyetçi Cephe' ittifakını perçinledi.

ÖZDAĞ'IN 'MİLLİYETÇİ CEPHE' İTTİFAKINA İYİ PARTİ'LİLERDEN YANIT GELDİ

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; İYİ Parti kaynakları, iki liderin görüşmesinin “nezaket buluşması” çerçevesinde gerçekleştiğini belirterek, “Yan yana yürünür, ortak ilkelerde buluşulur ama bu bir ittifak anlamına gelmez. Şu aşamada böyle bir adım riskli” değerlendirmesini yaptı.

Siyaset kulislerinde, iki parti arasındaki temasın “seçim işbirliğinden çok, diyalog kanallarını açık tutma” amacı taşıdığı belirtilirken Özdağ’ın son dönemde artan çıkışlarının İYİ Parti içinde “temkinli mesafe” politikasının süreceği mesajı olarak yorumlandı.

Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, Dervişoğlu’nun kurmaylarına “diyalogdan kaçınmayalım ama ittifak görüntüsü vermeyelim” uyarısında bulunduğu belirtiliyor. Görüşmenin ardından partinin üst yönetiminde “ortak ilkelerde buluşulur ama kurumsal ittifak riskli” değerlendirmesi öne çıktı.

İYİ Parti’de bazı yöneticiler, Özdağ’ın üslubu ve çıkışlarının toplumu yeniden keskin hatlarla ayrıştırabileceği görüşündeyken parti içinde “Ümit Özdağ’a güven sınırlı” yorumları yapıldı. Parti yönetimi konuyu kamuoyu önünde tartışmaktan kaçınıyor.

Üst düzey bir İYİ Partili, “Biz bu ülkenin merkezinde duran bir partiyiz. Sağcı, sosyal demokrat, Türkçü, vatansever... Atatürk’le ve Cumhuriyet’le sorunu olmayan herkesin partisi olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

‘MİLLİYETÇİ REFLEKSLERİ GÜÇLÜ AMA KUTUPLAŞTIRMAYACAK BİR SİYASET’

Kulislerde, Dervişoğlu’nun da benzer bir çizgide olduğu, “milliyetçi refleksleri güçlü ama toplumu kutuplaştırmayacak bir siyasetin” önemine vurgu yaptığı aktarılıyor. Bazı parti kaynakları, Özdağ’ın sık sık gündeme getirdiği “milliyetçi cephe” çağrısının, İYİ Parti tabanında bir karşılık bulmadığını da dile getiriyor.

“Zafer Partisi tabanının isteği, İYİ Parti’nin stratejisini belirlemez” diyen bir yönetici, “Bizim önceliğimiz Türkiye’de merkez siyaseti ayakta tutmak. Toplumu kutuplaştıracak her adım bu çizgimize zarar verir” sözleriyle tartışmaya nokta koydu.