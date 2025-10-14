Canlı yayında açıkladı: Zafer Partisi aday çıkaracak mı?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti ile 'Milliyetçi Cephe' ittifakı kuracaklarını açıklamıştı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nazif Okumuş Halk TV'de ittifaka ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ümit Özdağ'dan Müsavat Dervişoğlu'na ittifak çağrısı

"CHP'YE KARŞI ADAY ÇIKARMAK YANLIŞ OLUR"

Ekrem Açıkel'in sunduğu Halkın Haber'inde konuşan Okumuş, İYİ Parti ile Genel Seçimlerde ortak aday çıkarıp çıkarmayacaklarına dair sorulan soruya "CHP'ye karşı aday çıkarmak yanlış olur" diyerek şu yanıtı verdi:

"Bu sadece siyasi bir seçim ittifakı. Milliyetçilerin bir araya koyup irade birlikteliğini yansıtması. Bu genel seçim için ama cumhurbaşkanlığı için aday arayışı söz konusu değil. Aday arayışı sonra söz konusu olabilir."

"Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir aday çıkarırsa onun karşısına bir aday çıkartma, peşinen bu işi kaybetme anlamına gelir kendimizi kandırmayalım."

ABB Başkanı Mansur Yavaş'a adaylık teklif etmek gibi bir düşüncelerinin olmadığını belirten Okumuş, Yavaş'ın aday olması halinde destek verebileceklerini de söyledi.