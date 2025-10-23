Ozan Güven tutuklanacak! Abajurla kadına şiddet uygulamıştı

Oyuncu Ozan Güven, 13 Haziran 2020’de Levent’teki evinde eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladı. Bulutsuz’un yüzünde ciddi morluklar oluştu; kamuoyuna yansıyan görüntülerde neredeyse tanınmayacak hâldeydi.

DENİZ BULUTSUZ'U ABAJURLA DÖVDÜ

Güven’in Bulutsuz’u abajurla dövdüğü öğrenildi. Abajur da mahkemece, silah olarak kabul edilmişti.

SİLAHLA KASTEN YARALAMADAN HAPİS CEZASI

Yargılama sonunda Ozan Güven, “Silahla kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Güven, “Hakaret” ve “Cebir, tehdit veya hile ile hürriyetten yoksun bırakma” suçlarından ise beraat etti. Deniz Bulutsuz da “Basit yaralama” suçlamasından beraat etti.

İTİRAZLAR REDDETTİ CEZA KESİNLEŞTİ

Tarafların kararı temyiz etmesi üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi’ne taşındı.

İtirazları değerlendiren daire, İstanbul 58’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nin kararında hukuka aykırılık ya da delil eksikliği bulunmadığını belirtti.

Eylemler doğru nitelendirildiği, suç tiplerine uygunluk sağlandığı ve cezalar yasal çerçevede uyguladığına karar verildi.

Üst mahkeme, itirazları oy birliğiyle kesin olarak reddetti.

45 GÜN CEZAEVİNDE YATACAK

İtirazların reddedilmesiyle hüküm kesinleşti.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; bu durumda Ozan Güven, denetimli serbestlik dışında kalan 45 günlük kısmı açık cezaevinde infaz edecek. Oyuncu, karar sonrası herhangi bir açıklama yapmadı.

CEM YILMAZ AÇIKLAMA YAPMIŞTI... GORA'NIN YENİ FİLMİNDE YER ALACAK MI?

Ozan Güven’in yakın arkadaşı Cem Yılmaz, şiddet olayının yargıya taşındığı 2020’deki süreçte kamuoyunun tepkisi hakkında açıklama yapmıştı:

"Sevgili arkadaşlar. Kadına şiddet meselesinin ‘tarafı’ olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir. Arkadaşım üzerinden “Sen de bir şey söyle” isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur. Yapmayın. Sosyal medya üzerinden bu meseleyi yazmak, çizmek istememek ile başka çirkin duyguları, düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Her şey birbirine giriyor. Çok üzgünüm"

Yılmaz, 24 Ağustos 2025'te GORA 4 GORA'nın senaryosunun tamamlandığını duyuran bir paylaşım yaptı. Filmin senaryosu olduğu düşünülen dosyayı Yılmaz, Instagram hesabında 24 saatlik gönderiyle paylaşmıştı.

Ozan Güven ile yeni Gora filmi için pasta kesen Yılmaz’ın, kadına şiddet nedeniyle hapis cezası alan Güven ile yola devam edip etmeyeceği merak konusu olmuştu.

Ozan Güven ile “7 Kocalı Hürmüz” adlı tiyatro oyununda başrolü paylaşacağını açıklamış ve büyük tepki görmüştü.

Kadına şiddetten hapis cezası alan Ozan Güven, tepkilerin ardından projeden ayrılmıştı.

Gora 4 Gora'nın duyurusunu pasta ile yapan Cem Yılmaz Ozan güven ile sağda (2024 Temmuz). Şiddet gören Deniz Bulutsuz solda.

GORA'nın dördüncü filmi geliyor! Ozan Güven bilmecesi

NELER OLMUŞTU?

Oyuncu Ozan Güven, 13 Haziran 2020'de Levent'teki evinde eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edildi.

Deniz Bulutsuz, gözünün kanlı ver morarmış fotoğrafını paylaştı. Bulutsuz ve Güven birbirlerinden şikayetçi oldu.

Adli Tıp Kurumu raporuna göre de Bulutsuz'un yaralanmalarının basit bir tıbbı müdahale ile giderilemeyeceği belirlendi.

Güven'in 13 yıla kadar hapsi istendiği davada Bulutsuz'un şiddet gördüğünü söylediği gece evine sığındığı Erdem Lütfü Oraylı da tanık olarak dinlendi. Sabah'ın haberine göre; Oraylı şunları söyledi:

"Deniz Bulutsuz'un çenesinde yara bandı olduğunu ve tişörtünün yaka kısmından göğüs kısmına kadar yoğun kan gördüm. Deniz'i o durumda görünce şok geçirdim. Deniz'i içeri aldıktan sonra Deniz bana 'Ozan Güven beni öldürecek' deyip duruyordu. Bunu söylerken ağlayıp titriyordu. Üstündeki kanlı tişörtü çıkarttığı esnada iki bileğinde morluk ve şişkinlik vardı. İki diz kapağında morluklar olduğunu olduğunu gören Deniz Bulutsuz tekrar ağlamaya başladı. O sırada Ozan Güven'den şiddet gördüğünü, kendisini öldürmeye çalıştığını, telefonunu elinden alarak kimse ile iletişime geçmesini engellediğini, üstüne kapıyı kilitleyip dışarı çıkmasını engellediğini söyledi"

Mahkemenin ceza vermesinin ardından Deniz Bulutsuz, şunları söylemişti: