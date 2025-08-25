GORA'nın dördüncü filmi geliyor! Ozan Güven bilmecesi

Cem Yılmaz, 30 Temmuz 2024'te bilim kurgu ve komedi filmi GORA'nın dördüncü filmini duyurdu.

Yılmaz, o dönem eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Ozan Güven ile beraber pasta üfleyerek bu haberi verdi.

Kadına şiddet uygulayan Ozan Güven hakkında gerekçeli karar

Gora 4 Gora'nın duyurusunu pasta ile yapan Cem Yılmaz Ozan güven ile sağda (2024 Temmuz). Şiddet gören Deniz Bulutsuz solda.

Ozan Güven, GORA filmlerinin hepsinde oynamıştı.

Ozan Güven’in yargılaması tamamlandı. Güven, Deniz Bulutsuz’a “silahla kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

Çağla Şıkel'e tepki yağmıştı! Ozan Güven ayrıldı

Güven’in Bulutsuz’a abajur ile şiddet uyguladığı öğrenildi.

Ozan Güven’in yakın arkadaşı Cem Yılmaz, şiddet olayının yargıya taşındığı 2020’deki süreçte kamuoyunun tepkisi hakkında açıklama yapmıştı.

"Sevgili arkadaşlar. Kadına şiddet meselesinin ‘tarafı’ olmak diye bir duruşum söz konusu bile değildir. Arkadaşım üzerinden “Sen de bir şey söyle” isteğinizi anlamakla beraber, konu hakkında çok üzgün olmak dışında bir halim yoktur. Yapmayın. Sosyal medya üzerinden bu meseleyi yazmak, çizmek istememek ile başka çirkin duyguları, düşünceleri karıştırıp bu sefer siz linç kazanı kaynatıyorsunuz. Her şey birbirine giriyor. Çok üzgünüm"

Yılmaz, dün (24 Ağustos 2025) GORA 4 GORA'nın senaryosunun tamamlandığını duyuran bir paylaşım yaptı. Filmin senaryosu olduğu düşünülen dosyayı Yılmaz, Instagram hesabında 24 saatlik gönderiyle paylaştı.

2024’te Ozan Güven ile yeni filmi için pasta kesen Yılmaz’ın, kadına şiddet nedeniyle hapis cezası alan Güven ile yola devam edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Yılmaz, bu konuda açıklama yapmadı.

Öte yandan Şıkel, Ozan Güven ile “7 Kocalı Hürmüz” adlı tiyatro oyununda başrolü paylaşacağını açıklamış ve büyük tepki görmüştü.

Kadına şiddetten hapis cezası alan Ozan Güven, tepkilerin ardından projeden ayrılmıştı.

NELER OLMUŞTU?

Oyuncu Ozan Güven, 13 Haziran 2020'de Levent'teki evinde eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı iddia edildi.

Deniz Bulutsuz, gözünün kanlı ver morarmış fotoğrafını paylaştı. Bulutsuz ve Güven birbirlerinden şikayetçi oldu.

Adli Tıp Kurumu raporuna göre de Bulutsuz'un yaralanmalarının basit bir tıbbı müdahale ile giderilemeyeceği belirlendi.

Güven'in 13 yıla kadar hapsi istendiği davada Bulutsuz'un şiddet gördüğünü söylediği gece evine sığındığı Erdem Lütfü Oraylı da tanık olarak dinlendi. Sabah'ın haberine göre; Oraylı şunları söyledi:

"Deniz Bulutsuz'un çenesinde yara bandı olduğunu ve tişörtünün yaka kısmından göğüs kısmına kadar yoğun kan gördüm. Deniz'i o durumda görünce şok geçirdim. Deniz'i içeri aldıktan sonra Deniz bana 'Ozan Güven beni öldürecek' deyip duruyordu. Bunu söylerken ağlayıp titriyordu. Üstündeki kanlı tişörtü çıkarttığı esnada iki bileğinde morluk ve şişkinlik vardı. İki diz kapağında morluklar olduğunu olduğunu gören Deniz Bulutsuz tekrar ağlamaya başladı. O sırada Ozan Güven'den şiddet gördüğünü, kendisini öldürmeye çalıştığını, telefonunu elinden alarak kimse ile iletişime geçmesini engellediğini, üstüne kapıyı kilitleyip dışarı çıkmasını engellediğini söyledi"

Mahkemenin ceza vermesinin ardından Deniz Bulutsuz, şunları söylemişti: