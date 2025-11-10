Ozan Elektronik Para soruşturmasında ikinci dalga

Yürütülen soruşturmada elde edildiği iddia edilen yeni bulgular, "pos tefeciliği" ve "suç gelirlerinin aklanması" gibi yasa dışı faaliyetlerin yalnızca şirketin üst yönetimiyle sınırlı kalmadığını ortaya koydu. Şirketin eski yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra bilgi teknolojileri, risk yönetimi, iç denetim, yazılım geliştirme, finans ve muhasebe gibi farklı birimlerde görev yapan personelin de bu eylemlere iştirak ettiğine dair kuvvetli delillere ulaşıldığı iddia edildi.

11 Gözaltı Kararı ve 72 Milyon Liralık Yeni Tedbir

Bu tespitler doğrultusunda savcılık, belirlenen 16 şüpheliden 11'i hakkında gözaltı kararı verdi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait olduğu belirlenen 2 konut, 2 arsa ve 3 araca da el konuldu. El konulan bu mal varlıklarının toplam değerinin 72 milyon TL olduğu açıklandı.

Son Adli Süreç: 4 Tutuklama, 11 Adli Kontrol

Gözaltı işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 5'i hakkında imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Aynı dosya kapsamında daha önce işlem yapılan 6 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildiği belirtildi.

Soruşturmanın Geçmişi

Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye yönelik soruşturmanın ilk aşamasında şirkete kayyum atanmış, 402 milyon lira değerindeki mal varlığına el konulmuş ve aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 6 kişi tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Soruşturma; suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi.