Otoyolda acı olay: Genç sürücüye lastik değiştirirken TIR çarptı

Yayınlanma:
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kullandığı TIR'ın patlayan lastiğini deştirmek isteyen 22 yaşındaki Berat Akbaş, başka bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sakarya Sapanca'da Anadolu Otoyolu üzerinde kullandığı TIR'ın patlayan lastiğini değiştirmek isteyen Beray Akbaş'a başka bir TIR çarptı.

22 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti.

LASTİK DEĞİŞTİRİRKEN TIR ÇARPTI

Akşam saatlerinde otoyolun Ankara istikameti üzerinde ilerlen Berat Akbaş idaresindeki TIR'ın lastiği patladı.

Patlayan lastiği değiştirmek amacıyla Akbaş, aracını emniyet şeridine çekti. Lastiği değiştirdiği sırada 22 yaşındaki sürücüye, o esnada yoldan geçen F.Ö. idaresindeki TIR çarptı.

patlayan-lastigi-degistirirken-tirin-c-972841-288897.jpg

20 yaşındaki kurye işten evine dönerken can verdi!20 yaşındaki kurye işten evine dönerken can verdi!

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde TIR sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Akbaş’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

patlayan-lastigi-degistirirken-tirin-c-972842-288897.jpg

SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

Buradaki işlemlerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi’ne gönderildi.

TIR sürücüsü F.Ö. ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:DHA

