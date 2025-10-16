20 yaşındaki kurye işten evine dönerken can verdi!

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan Gediz Kavşağı mevkiinde, saat 03.30 sıralarında meydana gelen feci kazada, İ.B. (50) kontrolündeki taksi kavşağa dönüş yaptığı sırada, Gaziemir yönünden gelen ve işten evine dönmekte olan kurye Kaan Mert Sağlam (20) kontrolündeki motosikletle çarpıştı.

KURYE OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, kaza nedeniyle motosikletten düşerek yola savrulan Sağlam’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI!

Yapılan incelemelerin ardından Kaan Mert Sağlam’ın cansız bedeninin otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken taksi şoförü İ.B. gözaltına alındı. İ.B.’nin, karakoldaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



