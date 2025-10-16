20 yaşındaki kurye işten evine dönerken can verdi!

Yayınlanma:
İzmir’in Karabağlar ilçesinde, bir kavşakta taksi ile motosiklet çarpıştı. Kaza sonucunda 20 yaşındaki kurye Kaan Mert Sağlam hayatını kaybetti.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bulunan Gediz Kavşağı mevkiinde, saat 03.30 sıralarında meydana gelen feci kazada, İ.B. (50) kontrolündeki taksi kavşağa dönüş yaptığı sırada, Gaziemir yönünden gelen ve işten evine dönmekte olan kurye Kaan Mert Sağlam (20) kontrolündeki motosikletle çarpıştı.

taksi-ile-carpisan-motosikletin-surucusu-965841-286854.jpg

KURYE OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ!

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, kaza nedeniyle motosikletten düşerek yola savrulan Sağlam’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

taksi-ile-carpisan-motosikletin-surucusu-965842-286854.jpg

TAKSİ ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI!

Yapılan incelemelerin ardından Kaan Mert Sağlam’ın cansız bedeninin otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Kadıköy'de iş cinayeti! 60 yaşındaki işçi çukura düştüKadıköy'de iş cinayeti! 60 yaşındaki işçi çukura düştü

Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken taksi şoförü İ.B. gözaltına alındı. İ.B.’nin, karakoldaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.


Kaynak:DHA

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye
Üst üste operasyonlar ne anlama geliyor? Erdoğan’ın yeni ‘salto mortale’si
Üst üste operasyonlar ne anlama geliyor? Erdoğan’ın yeni ‘salto mortale’si
Son dakika | 5G ihalesi sonuçlandı: 11 paketin tutarı belli oldu
Son dakika | 5G ihalesi sonuçlandı: 11 paketin tutarı belli oldu
E-imza skandalı büyüyor: Devlet Denetleme Kurulu devrede
E-imza skandalı büyüyor: Devlet Denetleme Kurulu devrede