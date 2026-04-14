Otomobiliyle kaldırıma çıkıp 3 kişiyi yaraladı: Savunması pes dedirtti

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir otomobilin kontrolden çıkarak kaldırımdaki yayalara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan kazanın ardından gözaltına alınan sürücü, direksiyon başında uyuyakaldığını itiraf etti.

KALDIRIMDAKİ YAYALARI BİÇTİ

Olay, dün Özgürlük Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. M.M. yönetimindeki 41 AVN 732 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu hızla kaldırıma çıktı. Otomobil, o sırada kaldırımda yürüyen A.E., H.E. ve N.G.’ye çarptıktan sonra park halindeki bir başka araca vurarak durabildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 3 yaya yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kendisiyle evlenmeyen adamı vuran kadın hakkında karar

"UYUYAKALDIM" SAVUNMASI

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin ve yoldan geçen bir aracın kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin hiçbir fren izi olmadan doğrudan kaldırıma daldığı görülüyor. Kazanın ardından araçtan inen sürücü M.M.’nin, çevredekilerin tepkisi üzerine uyuyakaldığını söylediği iddia edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü hakkındaki soruşturma devam ediyor. (DHA)