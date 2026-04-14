Kendisiyle evlenmeyen adamı vuran kadın hakkında karar

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, tutuklu sanık Sermiye S. ve taraf avukatları hazır bulundu. Savunması için söz verilen sanık, hakkındaki suçlamaları reddederek müşteki F.A. tarafından kandırıldığını iddia etti. Sanık ayrıca, F.A.'nın kendisine ait görüntüleri gizlice çekip internete yüklediğini öne sürerek beraatını ve tahliyesini talep etti.

SAVCILIK "ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS" DEDİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, olaydaki deliller ve saldırının niteliği göz önünde bulundurularak sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi. Müşteki F.A.'nın avukatı Alihan Esmer de müvekkilinin şikayetinin sürdüğünü belirterek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılması talebinde bulundu.

KARAR: 14 YIL 2 AY HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Sermiye S.'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığa ayrıca, olayda kullandığı ruhsatsız silah nedeniyle "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası daha verildi. Toplamda 14 yıl 2 ay hapis cezası alan sanığın, kaçma şüphesi ve suçun ağırlığı dikkate alınarak tutukluluk halinin devamına hükmedildi. (AA)