Depremzede araçlarıyla "change" vurgunu: Yakalanmamak için otomobilini uçurumdan atmış!

Depremde hasar gören araçların şasi numaralarını çalıntı araçlara kopyalayan şebekeye yönelik 11 ilde düzenlenen operasyonda 22 kişi tutuklandı. Operasyonda 129 araca el konuldu.

Adana merkezli 11 ilde, 6 Şubat depremlerinde enkaz altında kalan ağır hasarlı araçların kimlik bilgilerini çalıntı ve hacizli araçlara kopyalayan şebekeye darbe indirildi. "Change" yöntemiyle piyasaya sürülen araçlar üzerinden milyonlarca liralık vurgun yapan çetenin 22 üyesi tutuklandı.

PTS KAYITLARI ÇETEYİ ELE VERDİ

Operasyon süreci, polisin yaklaşık 6 ay önce depremde tamir edilemeyecek derecede ağır hasar alan araçların trafikte seyir halinde olduğunu belirlemesiyle başladı. Yapılan teknik ve fiziki takipte; şüphelilerin, depremzedelerden veya mirasçılarından düşük bedellerle satın aldıkları hasarlı araçların motor ve şasi numaralarını, aynı marka ve modeldeki çalıntı veya hacizli araçlara işledikleri deşifre edildi.

YAKALANMAMAK İÇİN ARACI UÇURUMA ATTILAR

Soruşturma derinleştikçe çete üyelerinin delilleri karartmak için başvurduğu yöntemler de gün yüzüne çıktı. Konya'nın Selçuklu ilçesinde, satın aldığı ağır hasarlı aracın aranma kaydı olduğunu öğrenen bir şüphelinin, yakalanma korkusuyla aracı kırsal bir alanda uçuruma attığı belirlendi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası ve PTS kayıtlarını inceleyerek aracın yerini tespit etti ve uçuruma atılan araç vinç yardımıyla çıkarıldı.

25 MİLYON LİRALIK VURGUN VE BÜYÜK EL KOYMA

Şüphelilerin 30 ayrı araç üzerinden yaklaşık 25 milyon liralık haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Operasyon kapsamında çete üyelerine ait olduğu belirlenen 15 milyon lira değerindeki 129 araca el konulurken, 23 ayrı banka hesabına da tedbir kararı uygulandı.

"TAMİR ETTİRDİK" SAVUNMASI YETMEDİ

Emniyetteki ifadelerinde "Araçları change yapmadık, sadece tamir ettirdik" diyerek suçlamaları reddeden 47 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 22'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 22 şüpheli adli kontrol şartıyla, 3 şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Firari olan bir şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

