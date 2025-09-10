Otomobilin çarptığı yaya savruldu!

Otomobilin çarptığı yaya savruldu!
Yayınlanma:
Kocaeli'nde otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.A., havaya savruldu ve tabelaya çarptı. Yaralı A.A., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobilin yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 4 Eylül’de saat 16.00 sıralarında Kandıra-Kefken yolu Kurtyeri köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, şerit değiştirdikten sonra karşıya geçmeye çalışan A.A.’ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan A.A., yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun girişindeki tabela direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı A.A., sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan A.A. daha sonra taburcu edildi.

HAVAYA SAVRULDU, TABELAYA ÇARPTI

Bu arada kaza akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sağ şeritte ilerleyen otomobilin diğer şeride geçerek yolun karşısına geçmeye çalışan A.A.’ya çarptığı, metrelerce havaya savrulan A.A.’nın tabela direğine çarptığı görüldü. Ayrıca A.A.’nın, yere düşmeden önce akaryakıt istasyonunun girişindeki aydınlatma lambasına çarpmaktan son anda kurtulduğu da kameraya yansıdı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

