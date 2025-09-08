Otomobil otobüs durağına daldı: 1 çocuk öldü, 3 yaralı!

Yayınlanma:
Şanlıurfa'da, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı. Kazada, Zeliha Tonga (8) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ahmet Erseven Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim Halil Güner’in (48) kullandığı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu kontrolden çıkıp otobüs durağında bekleyenlerin arasına daldı.

sanliurfa-1.jpg

Kazada sürücü İbrahim Halil Güner ile durakta otobüs bekleyen Zeliha Tonga, kardeşi Muhammed Mustafa Tonga ve Ayşegül İnci yaralandı.

Mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi.

sanliurfa-4.jpg

Yaralılar, çevredekiler tarafından özel araçlarla hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Zeliha Tonga, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, İbrahim Halil Güner'i sıkıştırıp kaçtığı belirtilen otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

sanliurfa-3.jpg

Kaynak:DHA

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Türkiye
'Sokak Kedisi' serbest bırakıldı
'Sokak Kedisi' serbest bırakıldı
Hatay'da kamulaştırma gerilimi: Yargı süreci beklenmeden ağaçlar söküldü
Hatay'da kamulaştırma gerilimi: Yargı süreci beklenmeden ağaçlar söküldü
Ömer Günel’den kayyum tepkisi: Halkın partisine pranga vuramazsınız
Ömer Günel’den kayyum tepkisi: Halkın partisine pranga vuramazsınız