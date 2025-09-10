Otomobil 3 aracın üzerinden uçup takla attı: İşte o anlar!

Yayınlanma:
Ankara’nın Sincan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırıma çıkarak havalanıp oto yıkama işletmesinin önündeki üç araca ve yoldan geçen vatandaşların üstünden uçup takla attı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 11 Ağustos'ta saat 22.30 sıralarında Akşemsettin Mahallesi Ankara-Ayaş Yolu Bulvarı’nda meydana geldi.

Kent merkezi yönünde giden otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp havalandı.

ankara-1.jpg

Otomobil, dükkanın önündeki ağacı ve trafik levhasını kırdıktan sonra park halindeki araçlar ve vatandaşların üzerinden uçarak takla attı.

Taksiye çarparak duran otomobildeki 2 kişi ile trafik levhası direğinin çarptığı yoldan geçen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanede tedavi edildi.

Kazaya ilişkin görüntü ortaya çıktı.

ankara-3.jpg

Görüntüde kaldırıma çarpan otomobilin, havalanarak park halindeki 3 aracın üzerinden geçtiği, takla atarak sürüklendiği görüldü. Kaza sonrası işletme önünde beton bariyerlerle önlem alınırken, kırılan ağacın gövdesi kaza yerinde kaldı.

ankara-2.jpg

Kaynak:DHA

18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor: 7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
7 yaşında öğrendiği sistemle milyoner oldu
18 yaşında aylık 1.4 milyon dolar kazanıyor
Yeni Sağlık Bakanı bir anda yere yığıldı başını kürsüye çarptı: Kimse ne olduğunu anlayamadı
iPhone 17 resmen tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatları
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi: 2 milyar 349 milyon gelir getirdi
2 milyar 349 milyon gelir getirdi
Türkiye'den 124 ülkeye 300 ton ihraç edildi
Fenerbahçe'nin yeni hocasının bilinmeyenleri: Tesadüf olamayacak bir başarı hikayesi
Uyarılar bu sefer İstanbul'un 20 ilçesi için geldi: Önleminizi alın
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Altında 6 bin 500 seviyesi için net tarih geldi
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Türkiye
Eski HDP ilçe başkanı silahlı kavgada hayatını kaybetti
Eski HDP ilçe başkanı silahlı kavgada hayatını kaybetti
Sokağa bırakan yandı: 3 milyon lira ceza kesildi
Sokağa bırakan yandı: 3 milyon lira ceza kesildi
Maliyet hesabı Hatay'ı tehdit ediyor!
Maliyet hesabı Hatay'ı tehdit ediyor!