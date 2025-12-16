Otomobil kırmızı ışıkta geçti! Yaya ölümden saniyelerle kurtuldu

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde, yayaya yeşil ışık yandığı sırada karşıya geçen bir kişi, kırmızı ışıkta durmadan yoluna devam eden otomobil sürücünü fark ederek geri çekildi. Yaya ölümden dönerken o anlar, başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.