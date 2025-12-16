Otomobil kırmızı ışıkta geçti! Yaya ölümden saniyelerle kurtuldu
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde, yayaya yeşil ışık yandığı sırada karşıya geçen bir kişi, kırmızı ışıkta durmadan yoluna devam eden otomobil sürücünü fark ederek geri çekildi. Yaya ölümden dönerken o anlar, başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi Mevlana Caddesi’nde 14 Aralık pazar günü, saat 20.45 sıralarında meydana gelen olayda, yaya geçidinde bekleyen bir kişi, yayalara yeşil ışık yanmasının ardından karşıya geçmek için hamle yaparak caddeye adım attı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ, YAYA ÖLÜMDEN DÖNDÜ!
Bu sırada kırmızı ışıkta durması gereken otomobil sürücüsü hızını kesmeden yoluna devam etti. Otomobili fark eden yaya, son anda geri çekilerek ölümden son anda kurtuldu.
Otomobil ise yoluna devam ederken yayanın son anda kurtulduğu anlar başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaynak:DHA
