Otomobil 5 metre yükseklikten kanala düştü
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde gece saatlerinde kontrolden çıkan bir otomobilin refüje çarpıp sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
OTOMOBİL 5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ
Olay, saat 02.00 sıralarında 75’inci Yıl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi Savaş Özaydemir Teknoloji Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Mesut Çeliker idaresindeki 06 DNP 047 plakalı otomobil, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Önce refüje çarpan araç, daha sonra yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına düştü.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü Ömer Mesut Çeliker ile Berat Hanay, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.
HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTILAR
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları belirlenen 2 yaralı, ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kanala düşen otomobilin bulunduğu yerden çıkarılması için ekiplerce çalışma başlatılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)