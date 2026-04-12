Otomobil 5 metre yükseklikten kanala düştü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, refüje çarptıktan sonra yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına uçtu. Araç içerisinde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan şahısların tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL 5 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞTÜ

Olay, saat 02.00 sıralarında 75’inci Yıl Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mahallesi Savaş Özaydemir Teknoloji Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Mesut Çeliker idaresindeki 06 DNP 047 plakalı otomobil, virajı alamayarak kontrolden çıktı. Önce refüje çarpan araç, daha sonra yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle araç içerisinde sıkışan sürücü Ömer Mesut Çeliker ile Berat Hanay, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTILAR

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan ve kazayı hafif sıyrıklarla atlattıkları belirlenen 2 yaralı, ambulanslarla Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kanala düşen otomobilin bulunduğu yerden çıkarılması için ekiplerce çalışma başlatılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

