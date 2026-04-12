Otomobil 5 metre yükseklikten kanala düştü

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, refüje çarptıktan sonra yaklaşık 5 metre yükseklikten sulama kanalına uçtu. Araç içerisinde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan şahısların tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.