Otelin elektrik panosu alev aldı! Konuklar acil tahliye edildi
Sarıyer'de otelin elektrik panosunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Sarıyer'de, otelin elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Saat 00.00 sıralarında Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'ndeki otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.
ELEKTRİK PANOSUNDA ALEVLER YÜKSELDİ
Yangın, otel personelinin giriş yaptığı eksi üçüncü katta bulunan alandaki elektrik panosunda çıktı.
Pano, henüz tespit edilemeyen bir nedenle alev aldı. Bir süre sonra alevlerin yükselmesiyle durum itfaiye ekiplerine bildirildi.
OTEL TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ
Otelde konaklayanlar tedbiren tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Henüz nedeni bilinmeyen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
