Otelin elektrik panosu alev aldı! Konuklar acil tahliye edildi

Yayınlanma:
Sarıyer'de otelin elektrik panosunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Sarıyer'de, otelin elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Saat 00.00 sıralarında Tarabya Mahallesi Haydar Aliyev Caddesi'ndeki otelde çıkan yangın paniğe neden oldu.

istanbul-sariyerde-otelin-elektrik-pa-909231-270166.jpg

ELEKTRİK PANOSUNDA ALEVLER YÜKSELDİ

Yangın, otel personelinin giriş yaptığı eksi üçüncü katta bulunan alandaki elektrik panosunda çıktı.

Pano, henüz tespit edilemeyen bir nedenle alev aldı. Bir süre sonra alevlerin yükselmesiyle durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

istanbul-sariyerde-otelin-elektrik-pa-909233-270166.jpg

OTEL TEDBİREN TAHLİYE EDİLDİ

Otelde konaklayanlar tedbiren tahliye edilirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

istanbul-sariyerde-otelin-elektrik-pa-909232-270166.jpg

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Henüz nedeni bilinmeyen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

