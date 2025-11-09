'Otel önünde içki içmeyin' deyince bıçaklanarak öldürüldü: Günler sonra düğünü vardı

'Otel önünde içki içmeyin' deyince bıçaklanarak öldürüldü: Günler sonra düğünü vardı
Yayınlanma:
Antalya'da 2 hafta sonra düğünü olan Tahsin Göker (26), güvenlik görevlisi olduğu otelin önünde alkol alan şahısları uyardığı için bıçaklanarak öldürüldü.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Selçuk Mahallesi Musalla Sokak’ta saat 02.30 sıralarında sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre güvenlik görevlisi Tahsin Göker, görev yaptığı otelin önünde oturup içki içen Eyüp T. ve arkadaşı H.S.'yi kalkmaları yönünde uyardı.

2-hafta-sonra-dugunu-olan-tahsin.jpg

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Uyarı sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eyüp T., Göker'i göğsünden bıçakladı. Olayın ardından Eyüp T. ile H.S. kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

guvenlik-gorevlisi-tahsin-goker.jpg

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Göker, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Göker, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve mahalle bekçileri, şüpheliler Eyüp T. ile H.S.'yi, suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakaladı. 2 şüpheli, polis merkezine götürüldü.

antalya-guvenlik-gorevlisi-tahsin-goker.jpg

2 HAFTA SONRA EVLENECEKTİ

Tahsin Göker'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Sevenleri, ailesi ve nişanlısı morg önünde üzgün şekilde bekledi. Göker'in, Başak adındaki nişanlısıyla düğün hazırlığı yaptığı, 22 Kasım'da nikah kıymayı planladığı öğrenildi.

otel-guvenlik-gorevlisi-tahsin-goker.jpg

SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu arada otel önündeki kavganın güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Tahsin Göker ve iş arkadaşı T.K.B. ile otel önünde alkol alan Eyüp T. ve arkadaşı H.S.'nin kavga ettiği, Eyüp T.'nin Göker'i bıçakladığı, ardından Eyüp T. ile H.S.'nin kaçtığı anlar görüntülere yansıdı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
Okullara ara verildi: Herkes oraya akın etti
8 bin yıllık gizem İzmir'de ortaya çıktı
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Türkiye
Özgür Özel Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
Özgür Özel Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
Son dakika | Kocaeli'de fabrika patlamasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Son dakika | Kocaeli'de fabrika patlamasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi
Genel Kurul ve komisyonlarda yoğun hafta: İşte Meclis'in gündemi
Genel Kurul ve komisyonlarda yoğun hafta: İşte Meclis'in gündemi