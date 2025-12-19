ÖSYM hafta sonu 3 sınav birden yapacak

Hafta sonunun en yoğun sınav trafiğini oluşturacak Adalet Bakanlığı Sınavları, 8 ildeki 10 sınav merkezinde toplam 4 oturum şeklinde uygulanacak. Cumartesi günü saat 10.15’te Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuyla başlayacak süreç, öğleden sonra Adli Yargı testi ile devam edecek. Pazar günü ise sabah oturumunda Adli Yargı-Avukat, öğleden sonra ise İdari Yargı testleri uygulanacak. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, bu sınavın farklı oturumlarına toplamda on binlerce adayın başvuru yaptığını belirterek tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

E-YDS VE YDUS İÇİN HEYECAN DORUKTA

Yılın son Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/12 İngilizce), Cumartesi günü Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. 180 dakika sürecek olan sınavda adaylara 80 soru yöneltilecek. Pazar günü ise Ankara merkezli olarak Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS 2. Dönem) yapılacak. YDUS kapsamında çoktan seçmeli alanlarda 80 dakika, açık uçlu soruların yer aldığı yazılı alanlarda ise 60 dakika cevaplama süresi verilecek.

YKS ve LGS’de yeni dönem! Bakan Yardımcısı yeni tip soruları açıkladı

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Sınav günlerinde kimlik kartı sorunu yaşayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri hizmet vermeye devam edecek. Sınav takvimine göre; e-YDS sonuçları sınavın tamamlandığı gün olan 20 Aralık’ta hızla ilan edilecek. Adalet Bakanlığı Sınavları’nın sonuçları 21 Ocak 2026’da, YDUS sonuçları ise 29 Ocak 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA ÜCRET MUAFİYETİ

ÖSYM Başkanı Ersoy, sınavlara katılacak 139 engelli aday için binalarda gerekli düzenlemelerin yapıldığını vurguladı. Ayrıca, her sınavda olduğu gibi bu hafta sonu yapılacak sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu belirten Ersoy, toplam 778 adayın bu haktan yararlandığını ifade etti.