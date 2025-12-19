ÖSYM hafta sonu 3 sınav birden yapacak

ÖSYM hafta sonu 3 sınav birden yapacak
Yayınlanma:
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), bu hafta sonu Adalet Bakanlığı Sınavları, e-YDS ve YDUS olmak üzere üç farklı sınavı gerçekleştirecek. Sınavlarda toplam 8 bin 448 personel görev alacak.

Hafta sonunun en yoğun sınav trafiğini oluşturacak Adalet Bakanlığı Sınavları, 8 ildeki 10 sınav merkezinde toplam 4 oturum şeklinde uygulanacak. Cumartesi günü saat 10.15’te Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuyla başlayacak süreç, öğleden sonra Adli Yargı testi ile devam edecek. Pazar günü ise sabah oturumunda Adli Yargı-Avukat, öğleden sonra ise İdari Yargı testleri uygulanacak. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, bu sınavın farklı oturumlarına toplamda on binlerce adayın başvuru yaptığını belirterek tüm hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

E-YDS VE YDUS İÇİN HEYECAN DORUKTA

Yılın son Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/12 İngilizce), Cumartesi günü Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-Sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. 180 dakika sürecek olan sınavda adaylara 80 soru yöneltilecek. Pazar günü ise Ankara merkezli olarak Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS 2. Dönem) yapılacak. YDUS kapsamında çoktan seçmeli alanlarda 80 dakika, açık uçlu soruların yer aldığı yazılı alanlarda ise 60 dakika cevaplama süresi verilecek.

YKS ve LGS’de yeni dönem! Bakan Yardımcısı yeni tip soruları açıkladıYKS ve LGS’de yeni dönem! Bakan Yardımcısı yeni tip soruları açıkladı

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK

Sınav günlerinde kimlik kartı sorunu yaşayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri hizmet vermeye devam edecek. Sınav takvimine göre; e-YDS sonuçları sınavın tamamlandığı gün olan 20 Aralık’ta hızla ilan edilecek. Adalet Bakanlığı Sınavları’nın sonuçları 21 Ocak 2026’da, YDUS sonuçları ise 29 Ocak 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak.

ŞEHİT VE GAZİ YAKINLARINA ÜCRET MUAFİYETİ

ÖSYM Başkanı Ersoy, sınavlara katılacak 139 engelli aday için binalarda gerekli düzenlemelerin yapıldığını vurguladı. Ayrıca, her sınavda olduğu gibi bu hafta sonu yapılacak sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu belirten Ersoy, toplam 778 adayın bu haktan yararlandığını ifade etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Gidenler bus bus bunalıyor: İşte dünyanın en sıkıcı şehirleri!
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Elektrikli araçların “pil çilesi” bitiyor mu?
Emekliye yeni maaş hesabı: Kaç lira olacağı belli oldu
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Danla Bilic ve İrem Sak neden gözaltına alındı?
Türkiye
AYM'den Hasan Cemal ve Tuğçe Tatari'nin kitaplarının yasaklanmasına hak ihlali kararı!
AYM'den Hasan Cemal ve Tuğçe Tatari'nin kitaplarının yasaklanmasına hak ihlali kararı!
Bağcılar'da çocuklar altın dolu çanta buldu!
Bağcılar'da çocuklar altın dolu çanta buldu!
8 öğrencisini istismar eden öğretmene indirimsiz 65 yıl hapis cezası!
8 öğrencisini istismar eden öğretmene indirimsiz 65 yıl hapis cezası!