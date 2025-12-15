YKS ve LGS’de yeni dönem! Bakan Yardımcısı yeni tip soruları açıkladı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yelkenci, yeni müfredatın 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren başlatıldığını hatırlatarak bu programların okullarda uygulanmasıyla eş zamanlı olarak izleme çalışmalarının da başlatıldığını ifade etti.

Birçok ilde yapılan izleme çalışmalarından gelen verilerden faydalanılarak programın var olan dinamik ve esnek yapısında düzeltmeler yapıldığını kaydeden Yelkenci, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın, Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü’nün ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün birlikte izleme çalışmalarını yürüttüğünü ifade etti.

Yelkenci, yürütülen çalışmalardan gelen sonuçların genel olarak etkinlik ders süreleri ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları konularında yoğunlaştığını belirten yeni müfredatla ilgili düzenlenen öğrenci çalıştaylarında da öğrencilerin bazı noktalarda görüşlerini aldıklarını iletti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu yıl kademelerin ilk sınıflarının yanı sıra ilkokul 2, ortaokul 6 ve lise 10'uncu sınıflarda da uygulanmaya devam ettiğini söyleyen Yelkenci, izleme çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.

“KAMUOYUYLA YERİ GELDİĞİNDE PAYLAŞILACAK”

Yelkenci, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığının MEB'in doğal bir paydaşı olduğunu belirterek "Bu program, beceri temelli bir yaklaşım olduğu için ölçme-değerlendirme konularını doğal olarak burada yeniden ele almak gerektiği şüphesiz. Bu noktada geçtiğimiz yıl başlayan temaslarımız sonucunda hazırlıklar devam etti. Ekim ve kasım ayı içinde hazırlık çalıştayları yapıldı ve ÖSYM'yle birlikte yaptığımız bu çalıştaylar sonucunda bir soru modellemesi yapmamız gerektiği ortaya çıktı. Bu soru modellemesi çalışmalarını devam ettiriyoruz. Bu bir süreç, bu süreçte ulaşılan sonuçlar kamuoyuyla yeri geldiğinde paylaşılacak.” ifadelerini kullandı.

“Şimdiye kadar nasıl ki ÖSYM, YKS kapsamında düzenlenen sınavlarda Milli Eğitim Bakanlığının müfredatından soru soruyorsa, soru yazma ekibi içinde de Milli Eğitim Bakanlığında çalışan öğretmenler varsa bundan sonra da öyle olacak. Sadece burada çoktan seçmeli sınavlarda bu işin nasıl yapılacağı konuşulacak.” diyen Yelkenci, “Burada soru modellemesi beceri temelli ve bağlam temelli olarak yapılandırıldıktan sonra ona göre hareket edilmiş olacak." sözlerini sarf etti.

“DEĞERLENDİRME ÇALIŞTAYINDA TAM OLARAK ORTAYA KOYACAĞIZ”

Yelkenci, uluslararası izleme araştırmaları olan PISA ve TIMSS'in de beceri temelli ve bağlam üzerinden sorulardan oluşan sınavlar olduğunu ifade ederek "Çalıştaylarda ortaya çıkan soru modellemelerinden, üç beceri üzerinden oluşan modellemeyle beraber 24-28 Kasım'da birincisi, 1-5 Aralık'ta ikincisi olmak üzere iki pilotlama çalışması yaptık. Bu pilotlama çalışmasının neticelerini de 15-19 Aralık'ta Mersin'de yapılacak değerlendirme çalıştayında tam olarak ortaya koyacağız." dedi.

Çalıştaylarda öncelikli olarak bireysel bağlam yazımı ardından da bireysel soru yazılımı yapıldığını, daha sonra oluşturulan grupların yazılan soru modellerini değerlendirdiklerini ifade eden Yelkenci, bunun sonucunda da alan uzmanları, ölçme ve değerlendirme uzmanları ile program uzmanlarının yaptığı değerlendirmelerle bir modellemenin ortaya çıktığını belirtti.

Yelkenci, açıklamasının devamında "Bu madde analizleriyle beraber uzman görüşleriyle sürekli geliştirmeye devam edeceğiz. En sonunda 'budur' denecek, doğru soru modellemesiyle özellikle çoktan seçmeli sınavlara yönelik süreci geliştirmiş olacağız." ifadelerine yer verdi.

“BECERİ TEMELLİ SINAV”

Pilotlama çalışmalarının hem temel eğitim hem de ortaöğretimde gerçekleştirildiğini, bunun LGS ve YKS kapsamında yapıldığı anlamına geldiğini açıklayan Yelkenci, "Nihayetinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarının uygulandığı dersleri gören öğrencilerimizin buna uygun sınava girmeleri gerekiyor. O da nedir? Beceri temelli sınav. Yani bağlam üzerinden becerilerin ölçüldüğü sınavlar anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Yeni müfredatla başlayan öğrencilerin ilk kez 2028'de YKS ve LGS'ye gireceğine işaret eden Yelkenci, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında bağlam üzerinden becerileri ölçtüğümüz soru tipleri zaten bu müfredattaki becerileri ölçmek üzere yaptığımız bir çalışma. Hem LGS'de hem de YKS'de bu soru modeli üzerinden sınavlar yapılacak. Dolayısıyla 2028-YKS ve LGS dedik, çünkü yeni modeldeki çocuklarımız o zaman mezun olacak ve sınava girecekler. Dolayısıyla bu soru tipleriyle karşılaşacaklar. Burada da hiç endişe etmesinler. Bununla ilgili örnek soruları OGM Materyal, EBA ve MEBİ'de paylaşacağız. Örnek sınavları orada yapacağız ve buna zaten öğrencilerimizi hazırlamış olacağız.” sözlerini sarf etti.

Yelkenci, “Burada bir kafa karışıklığı olmasın. Bu, sınav sistemi veya sınav modeli değişikliği değil. Yani kazanımları ve bilgiyi ölçen sınav sorularından, bilginin kullanılmasını sağlayan doğru soru modellemesiyle becerileri ölçen soru tiplerine geçmiş olacağız. Sınav modeli, yapısı, geçiş sistemiyle ilgili şu anda bir değişiklik söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

ŞİMDİDEN HAZIRLIĞIMIZI YAPMAMIZ GEREKİYOR”

Yelkenci, açıklamasında öğretmenlerin yeni soru modeline adapte olma sürecine de değinerek "Yüzde 100 etkili şekilde uygulanması için elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz. Yükseköğretime geçişte, ortaöğretime geçişte yapılan sınavlar öğrencinin gündemine yaklaşık 2,5-3 yıl sonra geleceği için bu bir tedbir. Şimdiden hazırlığımızı yapmamız gerekiyor." dedi.



