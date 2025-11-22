Osmaniye'de köylüler taş ocağına karşı direniyor

Osmaniye’nin Kırmacılı ve Bahçe köyü sakinleri, köylerinin yakınında yapılmak istenen taş ocağı ve kraker ocağı projesine karşı araçlarıyla bölgeye giderek eylemlerini sürdürüyor. Köylüler, projenin tarım, hayvancılık ve su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekiyor.

Kırmacılı köyü muhtarı Ertuğrul Gül, devletten kendilerine taş ocağı kurulacağına dair bir bildirim geldiğini ancak itirazlarına rağmen net bir cevap alamadıklarını söyledi. Gül, açılacak bir ocağın doğadan esen rüzgarla Kırmacılı’yı, kuzeyden esen rüzgarla ise Bahçe köyünü vuracağını belirterek, bu durumun kendilerine zarar vereceğini ve bu nedenle köylü olarak projeyi istemediklerini vurguladı.

ZEYTİNLİKLER VE SU KAYNAKLARI TEHLİKEDE

Bahçe köy muhtarı Adem Babaoğlu, açılması planlanan ocakla ilgili en büyük endişelerinin su kaynakları ve zeytin tarımı olduğunu ifade etti. Babaoğlu, şunları kaydetti:

"Maalesef köyümüze yine bir taş ocağı yapılmak isteniyor. Biz de bununla mücadele ediyoruz. Davamızı açtık. Burada içme suyumuzun kuyulardan olduğu, yakınımızda göletimizin olduğu, yarın burada patlatmalarda bu suyun yön değiştireceği ve gölette çatlak oluşacağı endişesi var. Artı köylümün hepsi hayvancılıkla geçiniyor. Yarın köylüler bu hayvanları nerede yayacaklar? İkincisi; zeytin. Tozdan yarın bu zeytinler ele alınamayacak. Onun için biz taş ocağını köylü olarak istemiyoruz. Sonunu kadar da gerekeni yapacağız."

Köy sakini Hüseyin Keçebaş ise taş ocağı bölgesinden yuvarlanan büyük bir kayanın tarlanın ortasına düştüğünü söyleyerek, oluşan tozun poyraz rüzgarıyla köyün üzerine geleceğini ve bütün meyveleri mahvedeceğini belirtti.

Bahçe köyü eski muhtarı Selahattin Ertan ise projenin üç köyün tüm yararını ve yaşam koşullarını etkileyeceğini savundu. Ertan, "Kısa vadede devletimiz bu ocaklardan dolayı maddi menfaat temin edebilir. Ancak uzun vadede, hele hele devletimizin köylere göçü teşvik ettiği bu dönemde, bu köyde yaşayan insan kalmaz. Yani on yıl içerisinde yaşam hakkımız elimizden alınıyor" diyerek, devlet büyüklerinden bu işin durdurulmasını ve yaşamın paradan daha önemli olduğunu bilmelerini istediklerini söyledi.