Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Yayınlanma:
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.Sitemizi Haberler'de takip edin
Yukarıçiyanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.
Silah fabrikasında korkutan yangın
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında 3 dekarlık ormanlık alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak:AA
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...