Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yayınlanma:
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yukarıçiyanlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.

Silah fabrikasında korkutan yangınSilah fabrikasında korkutan yangın

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında 3 dekarlık ormanlık alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak:AA

