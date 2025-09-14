Silah fabrikasında korkutan yangın

Yangın, Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahallesi’nde bulunan bir silah fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın kundak atölyesi ve depo olarak kullanılan bölümünden alevlerin yükseldiğini fark eden görevliler, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yangın söndürme çalışmalarına takviye olarak Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait araçlar, belediyenin iş makineleri ve özel firmalara ait beton mikserleri de bölgeye gönderildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.