Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

AFAD, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin saat 14.39'da yaşandığını bildirdi.

Merkez üssü Sumbas ilçesi olarak tespit edilen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ'YE GÖRE DEPREM ADANA'DA OLDU

Kandilli Rasathanesi, aynı depremi Adana'nın Feke ilçesinde meydana geldi diye duyurdu.

Kandili verilerine göre 4 büyüklüğündeki deprem saat 14.39'da yerin 5 kilometre derinliğinde yaşandı.

