Osmaniye’de 2 firari hükümlü yakalandı!

Osmaniye’de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır firari durumda olan Aysun D.’nin şehre geleceğine ilişkin bilgiye ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, uzun süredir sahte kimlik kullanarak ve sürekli il değiştiren ve güvenlik güçlerinden kaçtığı tespit edilen Aysun D.’nin İstanbul’dan araç değiştirerek ve gözcü araç eşliğinde Osmaniye’ye geldiği belirlendi.

YAPILAN OPERASYONLA YAKALANDI!

Toprakkale girişinde yolu kontrol eden gözcü araçla birlikte kente giriş yaptığı tespit edilen şüpheli, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden takibe alındı. Bir süre izlenen şüpheli Aysun D., kaldığı adrese özel harekat polislerinin desteğiyle gerçekleşen operasyon sonucunda yakalandı.

Aynı adreste bulunan ve kaçmaya çalışırken yakalanan Özge U. isimli kadının da aynı suçtan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenirken gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Toprakkale T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.