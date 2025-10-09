Osmaniye’de 2 firari hükümlü yakalandı!

Osmaniye’de 2 firari hükümlü yakalandı!
Yayınlanma:
Osmaniye’de polis ekipleri 8 yıldır firari olan ve hakkında 15 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisini kıskıvrak yakaladı. Operasyon sırasında, aynı suçtan 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kadın da gözaltına alındı.

Osmaniye’de, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 8 yıldır firari durumda olan Aysun D.’nin şehre geleceğine ilişkin bilgiye ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, uzun süredir sahte kimlik kullanarak ve sürekli il değiştiren ve güvenlik güçlerinden kaçtığı tespit edilen Aysun D.’nin İstanbul’dan araç değiştirerek ve gözcü araç eşliğinde Osmaniye’ye geldiği belirlendi.

whatsapp-image-2025-10-09-at-10-15-18.jpeg

YAPILAN OPERASYONLA YAKALANDI!

Toprakkale girişinde yolu kontrol eden gözcü araçla birlikte kente giriş yaptığı tespit edilen şüpheli, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden takibe alındı. Bir süre izlenen şüpheli Aysun D., kaldığı adrese özel harekat polislerinin desteğiyle gerçekleşen operasyon sonucunda yakalandı.

21 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı21 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Yakalandı

Aynı adreste bulunan ve kaçmaya çalışırken yakalanan Özge U. isimli kadının da aynı suçtan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenirken gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Toprakkale T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Kaynak:DHA

