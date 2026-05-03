Osmanbey metroda raylara düşen genç öldü

M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Osmanbey İstasyonu'nda raylara düşen 22 yaşındaki Dalyan G. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Osmanbey Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, istasyonda bulunan Dalyan G. raylara düştü. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNE YAŞAMINI YİTİRDİ

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, Dalyan G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin istasyonda gerçekleştirdiği incelemelerin tamamlanmasının ardından, Dalyan G.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaşanan olay sebebiyle Yenikapı-Hacıosman hattındaki metro seferlerinde bir süre aksama meydana geldi. Ekiplerin çalışmalarını tamamlaması ve cenazenin kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)