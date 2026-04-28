Ortalık savaş alanına döndü! İki grup arasındaki kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre iki grup sokak üzerinde karşılaştı.

TARTIŞMA BİRDEN KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Taraflar henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede kavgaya döndü.

TEKME VE YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

İki grubun üyeleri de birbirine girdi. Taraflar birbirlerine tekme, yumruk ve sopalarsa saldırdı.

İki grubun kavgaya tutuştuğu anlar ise, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, gruptan biri bina içinde pencere ile ayrılan bölüme sığınırken, diğer grup da binanın merdivenlerinde bulunuyor. Merdivenlerde duran kişilerin, tekme ve yumrukla içerdeki gruba saldırdığı görüntülere yansırken, içerdeki grup üyelerinin de tekme, yumruk ve sopayla karşılık verdiği görülüyor.

POLİS GELİNCE DAĞILDILAR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle taraflar kavgayı sonlandırıp bölgeden uzaklaştı. (DHA)