Ortak olamadığı kafeyi 5 kişiyle bastı: Kurşun yağdırdı

Adana'nın Kozan ilçesinde film sahnelerini aratmayacak bir olay yaşandı. Bir kafeye ortak olmada anlaşmazlık yaşayan K.C.İ., beraberindeki 5 kişi ile iş yerini basarak etrafa kurşunlar yağdırdı.

KAFE SAHİBİYLE ANLAŞMAZLIK ÇIKTI

29 Ağustos günü ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'taki bir kafede meydana gelen olayda, K.C.İ. isimli şüpheli iddialara göre, ortak olmayı istediği kafenin sahibiyle henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı ve anlaşma sağlanamadı.

5 KİŞİYLE İŞ YERİNİ BASTI

Tartışmanın ardından K.C.İ. yanına 3'ü çocuk 5 kişiyi alarak tabancayla mekana gelen K.C.İ., iş yerine ateş açtı.

Saldırganın iş yerine kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın ardından harekete geçen polis, K.C.İ.’yi olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı.

OLAYA KARIŞAN 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan çalışmalarını sürdüren polis, olaya karışan K.B., M.K. ve suça sürüklenen çocuk M.E.S, H.H.T. ile B.Ö.'yü düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.