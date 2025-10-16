Orkun Özeller'in mahkeme tarihi belli oldu

Orkun Özeller'in mahkeme tarihi belli oldu
Bahçeli'nin şikayei üzerinde "kamu görevlisine alenen hakaret" ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” iddiasıyla tutuklanan Emekli Albay Orkun Özeller'in mahkeme tarihi belli oldu.

Emekli Albay Orkun Özeller, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı açıklamalar sonrasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin şikayetçi olmasıyla tutuklanarak Ordu Cezaevi'ne gönderilmişti.

Avukatının bile haberi olmadan Ordu Cezaevi'nden Silivri'deki Marmara Cezaevi’nde nakledilen Emekli Albay Orkun Özeller’e ilişkin iddianame hazırlandı.

ORKUN ÖZELLER'İN MAHKEME TARİHİ BELLİ OLDU

İddianamede Özeller’e “kamu görevlisine görevinden dolayı sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret”, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamaları yöneltildi.

İddianame, İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianameyi kabul eden mahkeme, tensip zaptı düzenleyerek Özeller’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Özeller, ilk kez 12 Kasım’da hakim karşısına çıkacak.

