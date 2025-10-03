Emekli Albay Orkun Özeller avukatının bile haberi olmadan Silivri’ye nakledildi!

Emekli Albay Orkun Özeller avukatının bile haberi olmadan Silivri’ye nakledildi!
Yayınlanma:
MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik eleştirileri gerekçe gösterilerek tutuklanan Emekli Albay Orkun Özeller’in, avukatının dahi haberi olmadan Silivri Cezaevi'ne nakledildiği ortaya çıktı. Özeller’in avukatı Doğukan Kozan, Özeller’in kendisine “Bana düşmanlarımın yapamadığını idareciler Türk askerine yaptırdı” dediğini aktardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik eleştirileri sebebiyle gözaltına alınan, daha sonra ise tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller, geçtiğimiz gün avukatının bile haberi olmadan Silivri Cezaevi'ne nakledildi.

Özeller'in avukatı Doğukan Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sn. Orkun Özeller, Silivri'de. Dün sabah 06:00 sıralarında nakil için Ordu Cezaevinden çıkarılmış olmasına rağmen ne yakınlarına ne de vekili olarak bize bilgi verilmemiştir. Öğleden önce bir meslektaşımızın ziyareti üzerine Ordu Cezaevinde bulunmadığı anlaşılmış, Cezaevi idaresine sorulduğunda sevk edilmekte olduğu, güvenlik sebebiyle (!) götürüleceği yerin bilgisinin paylaşılamayacağı söylenmiştir.” ifadelerini kullandı.

orkun-ozeller.jpg

“TUVALET İHTİYACI İÇİN BİLE İZİN VERİLMEMİŞ”

“Araştırmalarımız neticesinde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 5 nolu L tipi cezaevine nakledildiği öğrenilmiştir. Ancak görüşe geldiğimizde burada da olmadığı anlaşılmış ve infaz memurlarınca meşhurlar koğuşu, küçük meclis gibi isimlerle anılan 9 nolu L tipi cezaevinde bulunduğu tespit edilmiştir” sözlerini sarf eden Kozan, “Nakil işlemini aktaran Özeller, ‘Bana düşmanlarımın yapamadığını idareciler Türk askerine yaptırdı” diyerek 6 saat boyunca görevliler için durulmasına rağmen kendisine tuvalet ihtiyacı için izin verilmediğini, yemek molasında bir bardak çay talebine rağmen vermediklerini, kendisini götüren 6 kişilik ekipten 5 kişinin dayanamayıp muhalefet de etseler ekip başının bu yöndeki talimatlarına uyduklarını dile getirmiştir.” ifadelerini kullandı.

Orkun Özeller’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildiOrkun Özeller’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

“KOĞUŞUNDA SAAT DAHİ OLMADAN KALMAKTADIR”

Kozan, sözlerinin devamında “An itibariyle B-35 koğuşunda yalnız, bırakın televizyonu saat dahi olmadan kalmaktadır. Ancak biliyor ki Orkun Özeller yalnız değildir.” ifadelerini kullandı.

Henüz soruşturma dosyasında bir gelişme bulunmadığı ve iddianame hazırlanmadığı için duruşma gününün meçhul olduğunu ifade eden Kozan, “Nizami ilerlemeyen süreçlere tatminkâr açıklama yapamamaktan milletimizin ferasetine sığınıyorum. Sağlıklı ve güçlü, Türk Subayının vakarıyla karşımda gördüğüm, fikri hür, vicdanı hür Orkun Özeller'in herkese selamları var." sözlerini aktardı.

Kaynak:ANKA

Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Antalya'da doğan kuzuyu görenler gözlerine inanamadı: Veterinerler anlam veremedi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Forbes onayladı: Dünyanın tarihte serveti 500 milyar dolara ulaşan ilk kişisi
Sinema severlere müjde: Bilet fiyatları o günler hep 120 TL olacak
BEDAŞ ilçe ilçe uyardı: İstanbul'un 12 ilçesinde 8 saatlik elektrik kesintileri yapılacak
Emekli ve memura yapılacak zammı açıkladı: TÜİK herkesi ters köşe yaptı
Sadettin Saran dayanamadı: Canlı yayına daldı
Türkiye
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Trabzon’da ot biçerken uçuruma düşen polis hayatını kaybetti
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Diyanet'in çocuk Kuran kurslarında patlama: Son 10 yılda 11 kat arttı!
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Erzurum'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu