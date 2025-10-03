Emekli Albay Orkun Özeller avukatının bile haberi olmadan Silivri’ye nakledildi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik eleştirileri sebebiyle gözaltına alınan, daha sonra ise tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller, geçtiğimiz gün avukatının bile haberi olmadan Silivri Cezaevi'ne nakledildi.

Özeller'in avukatı Doğukan Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sn. Orkun Özeller, Silivri'de. Dün sabah 06:00 sıralarında nakil için Ordu Cezaevinden çıkarılmış olmasına rağmen ne yakınlarına ne de vekili olarak bize bilgi verilmemiştir. Öğleden önce bir meslektaşımızın ziyareti üzerine Ordu Cezaevinde bulunmadığı anlaşılmış, Cezaevi idaresine sorulduğunda sevk edilmekte olduğu, güvenlik sebebiyle (!) götürüleceği yerin bilgisinin paylaşılamayacağı söylenmiştir.” ifadelerini kullandı.

“TUVALET İHTİYACI İÇİN BİLE İZİN VERİLMEMİŞ”

“Araştırmalarımız neticesinde Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 5 nolu L tipi cezaevine nakledildiği öğrenilmiştir. Ancak görüşe geldiğimizde burada da olmadığı anlaşılmış ve infaz memurlarınca meşhurlar koğuşu, küçük meclis gibi isimlerle anılan 9 nolu L tipi cezaevinde bulunduğu tespit edilmiştir” sözlerini sarf eden Kozan, “Nakil işlemini aktaran Özeller, ‘Bana düşmanlarımın yapamadığını idareciler Türk askerine yaptırdı” diyerek 6 saat boyunca görevliler için durulmasına rağmen kendisine tuvalet ihtiyacı için izin verilmediğini, yemek molasında bir bardak çay talebine rağmen vermediklerini, kendisini götüren 6 kişilik ekipten 5 kişinin dayanamayıp muhalefet de etseler ekip başının bu yöndeki talimatlarına uyduklarını dile getirmiştir.” ifadelerini kullandı.

Orkun Özeller’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

“KOĞUŞUNDA SAAT DAHİ OLMADAN KALMAKTADIR”

Kozan, sözlerinin devamında “An itibariyle B-35 koğuşunda yalnız, bırakın televizyonu saat dahi olmadan kalmaktadır. Ancak biliyor ki Orkun Özeller yalnız değildir.” ifadelerini kullandı.

Henüz soruşturma dosyasında bir gelişme bulunmadığı ve iddianame hazırlanmadığı için duruşma gününün meçhul olduğunu ifade eden Kozan, “Nizami ilerlemeyen süreçlere tatminkâr açıklama yapamamaktan milletimizin ferasetine sığınıyorum. Sağlıklı ve güçlü, Türk Subayının vakarıyla karşımda gördüğüm, fikri hür, vicdanı hür Orkun Özeller'in herkese selamları var." sözlerini aktardı.