Orkun Özeller’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yönelik sosyal medya paylaşımları sonrası “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller’in avukatlarının tutukluluğa yaptığı itiraz reddedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunun ardından Ordu’da 17 Eylül’de gözaltına alınan ve aynı gün tutuklanan Özeller’in avukatları, hem tutukluluğa hem de soruşturmanın İstanbul’da yürütülmesine itiraz etmişti.

İtirazı değerlendiren İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği’nin 17 Eylül 2025 tarihli tutuklama kararında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığına hükmetti. Mahkeme, “kararda değişiklik yapılmasına gerek olmadığı” gerekçesiyle itirazı reddetti.

Tutuklu Albay Özeller: Türk ordusunun hakkını savunuyorum

ÖZELLER’DEN MESAJ: "MÜCADELEMİZ ENGELLENEMEZ"

Avukatları aracılığıyla açıklama yapan Orkun Özeller ise destek mesajı gönderenlere teşekkür ederek, “Tutuklandığım günden beri beni unutmadan desteklerini esirgemeyen aziz Türk milleti ve onun cesur gençleri, sizlerden gelen her mesaj, her haber bana güç oluyor” dedi.

PKK’nın silah bırakmasının ardından yürütülen sürecin başarılı olamayacağına inancının her geçen gün arttığını savunan Özeller, “Mücadelemiz birimiz tutsak edildi diye engellenemez, çünkü biz, ‘varlığım Türk varlığına armağan olsun’ diyenleriz” ifadelerini kullandı.