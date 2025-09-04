'Örgüt lideri' denilen serbest belediye başkanları tutuklu: Beşiktaş ve Avcılar operasyonunda karar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma devam ediyor.

Örgüt lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan ve itirafçı olduktan son önce ev hapsi verilen ardından ev hapsi de kaldırılan Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerinde düzenlenen ihalelerde usulsüzlüklere karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

2KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıkça ifadesi alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklama, 5'i adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğince 2 şüphelinin tutuklanmasına, 5 şüphelinin de "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildi.