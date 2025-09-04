'Örgüt lideri' denilen serbest belediye başkanları tutuklu: Beşiktaş ve Avcılar operasyonunda karar

'Örgüt lideri' denilen serbest belediye başkanları tutuklu: Beşiktaş ve Avcılar operasyonunda karar
Yayınlanma:
Örgüt lideri olmakla suçlandığı halde serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma devam ediyor.

Örgüt lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan ve itirafçı olduktan son önce ev hapsi verilen ardından ev hapsi de kaldırılan Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerinde düzenlenen ihalelerde usulsüzlüklere karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

2KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılıkça ifadesi alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklama, 5'i adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğince 2 şüphelinin tutuklanmasına, 5 şüphelinin de "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Türkiye
Son Dakika | İmamoğlu'na avukat atandı
Son Dakika | İmamoğlu'na avukat atandı
Son Dakika | CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan 4 isim disipline sevk edildi
Son Dakika | CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan 4 isim disipline sevk edildi