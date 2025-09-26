Organ nakli sisteminde çok büyük değişiklik

Sağlık Bakanlığı, organ nakliyle ilgili önemli bir düzenlemeye imza attı. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, vefat eden bağışçıların yakınlarına nakil sırasında öncelik tanınacak.

ACİLDEN SONRA ÖNCELİKLİ OLACAKLAR

Buna göre, organları başka kişilere nakledilen bağışçıların eşi ve birinci derece akrabaları, bir gün organ nakline ihtiyaç duyarlarsa, acil hastaların ardından listeye öncelikli olarak alınacak.

Organ bağışına dair işlemler artık dijital ortamdan da yapılabilecek. Vatandaşlar, e-Devlet veya e-Nabız sistemleri üzerinden bağış beyanında bulunabilecek. Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da e-Devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapılacak; iki aşamalı onay sistemiyle süreç tamamlanacak.

Bağışçılar, beyanlarını aynı dijital sistemler üzerinden istedikleri zaman güncelleyebilecek. Beyan sırasında bildirilen kişilere bilgilendirme yapılacak.

KRİTİK ONAY DEĞİŞİKLİĞİ

Anadolu Ajansı'nın aktardığı değişikliği göre; kişinin organ bağışıyla ilgili herhangi bir beyanının olmadığı takdirde sırasıyla ölüm anında yanında bulunan eşi, reşit çocukları, ana ve babası veya kardeşlerinden birisinin, bu kişilerden hiçbiri de yoksa yoksa yanında bulunan herhangi bir yakınının muvafakatiyle organ veya doku alınacak.