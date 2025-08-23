Ordu'dan 4 saat sonra güzel haber geldi! Yangın kontrol altında

Türkiye aylardır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yaz ayında artan hava sıcaklıkları yurdun pek çok yerinde orman yangınlarının çıkmasına sebep oldu.

Bir üzücü haber de Ordu'dan gelmişti ancak yanının kontrol altına alındığı öğrenildi.

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde ormanda çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Mesudiye ilçesi Bayraklı Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında ağaçlıklı alanda yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızını arttırarak ormanlık alana sıçradı.

Ormandan yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililer ihbar etti.

YANAN ALAN DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, vatandaşların da desteğiyle yaklaşık 4 saatte söndürüldü.

Yanan alan ise dronla görüntülendi.